« 2021 The 3rd Beijing International Public Service Advertisement Conference » dont le thème est « Mettre en lumière les communications de service public », démarre

BEIJING, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Sous l'égide de l'administration nationale de la radio et de la télévision de Chine et du gouvernement populaire de la municipalité de Pékin, 2021 la 3e conférence internationale de Pékin sur la publicité de service public, dont le thème était « Mettre en lumière la communication de service public », s'est tenue dans le parc Shougang de Pékin le 8 décembre 2021. L'événement a été organisé conjointement par le département de la publicité du comité municipal du PCC de Pékin et le bureau municipal de la radio et de la télévision de Pékin, avec CAA Advertising Information and Culture Communication Co., Ltd et la station de radio et de télévision de Pékin (BRTV) comme co-organisateurs.