Comienza la 3ª Conferencia Internacional de Publicidad de Servicio Público 2021

BEIJING, 9 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- Bajo los auspicios de la Administración Nacional de Radio y Televisión de China y el Gobierno Popular del Municipio de Pekín, el 8 de diciembre de 2021 se celebró en el Parque Shougang de Pekín la 3ª Conferencia Internacional de Publicidad de Servicio Público, cuyo tema era "Arrojar luz sobre las comunicaciones de servicios públicos". El evento fue copatrocinado por el Departamento de Publicidad del Comité Municipal de Pekín del CPC y la Oficina Municipal de Radio y Televisión de Pekín, con CAA Advertising Information and Culture Communication Co., Ltd y la Estación de Radio y Televisión de Pekín (BRTV) actuando como coorganizadores.