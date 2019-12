«A Banquet of Nature by Perrier-Jouët» revelado em Miami: para reconexão com a natureza e com o próximo

Um banquete reinventado que cria ligações e confere significado.

A Maison Perrier-Jouët revisitou a tradição do banquete, oferecendo novas formas de conectar as pessoas à natureza e umas às outras - assim como o movimento Art Nouveau fez no início do século XX. A conexão única da Casa à arte e à natureza remonta a sua fundação, em 1811. Estas duas paixões são bem demonstradas pelo motivo de anêmona criado para a Casa em 1902 por Émile Gallé, um Mestre da Art Nouveau.

Todos os presentes em «A Banquet of Nature by Perrier-Jouët» embarcaram em uma viagem artística enriquecida pela criatividade dos Artesãos da Natureza da Casa, que criaram uma experiência singular marcada por sequências que visam dar origem a conversas entre os convidados, lhes permitindo reconectar com si próprios e com suas emoções. Os Artesãos da Natureza também envolveram os convidados em momentos surpreendentes - por exemplo, fazendo perguntas intrigantes periodicamente ao longo da noite, através de telefones que foram colocados nas mesas.

Um banquete reinventado que renova o diálogo entre champanhe, design e cozinha

«A Banquet of Nature by Perrier- Jouët» teve a participação de três Artesãos da Natureza, cada um contribuindo com uma interpretação única do legado cultural e do know-how da Casa. Iniciaram um diálogo sem precedentes entre champanhe, design e cozinha, imerso na visão da Maison Perrier-Jouët da natureza reinventada.

Hervé Deschamps, Mestre de Adega da Maison Perrier-Jouët, e o designer Andrea Mancuso, do Analogia Project, trabalharam em conjunto durante um ano para imaginar um novo ritual artístico de champanhe, Metamorphosis, uma coleção de copos que estarão em exposição na Design Miami/ 2019. As criações únicas em cristal de Andrea Mancuso dão vida às seis safras de Perrier-Jouët, evocando a personalidade distinta de cada uma. Mancuso descreve seu design como «igual ao champanhe Perrier-Jouët: conta histórias, cria surpresas e transmite emoções». Metamorphosis faz parte de uma nova experiência de degustação que explora as metamorfoses da natureza e a forma como a Maison Perrier-Jouët transforma uvas em champanhe através de 200 anos de know-how.

Da mesma forma, Hervé Deschamps colaborou com o chef com três estrelas Michelin, Pierre Gagnaire, para atingir a harmonia perfeita entre as safras Perrier-Jouët e um menu inspirado na natureza. «A natureza determina minha cozinha e lhe dá significado,» explica Pierre Gagnaire. Em «A Banquet of Nature by Perrier-Jouët», a natureza brotava do prato - com o máximo de respeito pelas estações e sabores autênticos da elaboração - e da mesa, que estava decorada com as mesmas frutas e vegetais frescos que foram usados na cozinha. Rompendo com a estrutura convencional de uma refeição, cada prato ofereceu rituais de compartilhamento que serviram para originar conversas entre os convidados. «O estilo floral e complexo das safras Perrier-Jouët complementa perfeitamente a cozinha estruturada de Pierre Gagnaire, como acompanhamento do vinho e como ingrediente,» salienta o Mestre de Adega Hervé Deschamps.

Um banquete reinventado que aproveita o talento dos Artesãos da Natureza.

A bailarina e coreografa Blanca Li revelou Metamorphosis aos convidados durante o Banquete. Com movimentos harmoniosos e explosões de energia descontrolada, ela transformou a apresentação dos copos em um momento mágico e inesquecível.

Enquanto isso, a modelo Winnie Harlow ajudou a estimular conversas entre os convidados graças a sua personalidade única. Teve a companhia do galerista de arte contemporânea Emmanuel Perrotin, que esteve presente com outras figuras influentes da comunidade artística.

Com a natureza reinventada em sua essência, «A Banquet of Nature by Perrier-Jouët» tinha um importante objetivo: criar conexões entre os convidados e a natureza, e entre indivíduos.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1040654/A_Banquet_of_Nature.mp4

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1040641/A_Banquet_of_Nature.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1040642/Champagne_Perrier_Jouet_Logo.jpg

FONTE Maison Perrier-Jouët

