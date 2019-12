"A Banquet of Nature, de Perrier-Jouët" mostrado en Miami: Reconectarse con la naturaleza y con los demás

Un banquete reinventado que crea conexiones y da sentido

La Maison Perrier-Jouët ha retomado la tradición del banquete, ofreciendo nuevas formas de conectar a la gente entre sí y con la naturaleza, tal y como lo hizo el movimiento Art Nouveau a principios del S. XX. El particular vínculo de la Casa con el arte y la naturaleza se remonta a su fundación en 1811. Para expresar estas dos pasiones de la mejor forma, Emile Gallé, uno de los maestros del Art Nouveau, creó para la Casa en 1902 el motivo de la anémona.

Todos los presentes en "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" emprendieron un viaje artístico enriquecido por la creatividad de los Artisans of the Wild de la Casa, que han diseñado una singular experiencia marcada por secuencias cuya intención es provocar la conversación entre los huéspedes, permitiéndoles volver a conectarse con ellos mismos y con sus emociones. Los Artisans of the Wild también implicaron a los invitados en momentos sorprendentes, por ejemplo, haciéndoles preguntas intrigantes a intervalos durante la noche a través de los teléfonos que se colocaron en las mesas.

Un banquete reinventado que renueva el diálogo entre el champán, el diseño y la cocina

"A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" contó con la participación de tres Artisans of the Wild, que aportaron una interpretación única del patrimonio cultural y del saber hacer de la Casa. Iniciaron un diálogo sin precedentes entre el champán, el diseño y la cocina, impregnado de la visión de la Maison Perrier-Jouët sobre la naturaleza reinventada.

Hervé Deschamps, Maestro bodeguero de la Maison Perrier-Jouët, y el diseñador Andrea Mancuso, de Analogia Project, trabajaron juntos durante todo un año para imaginar un nuevo ritual artístico del champán llamado Metamorphosis, una colección de cristalería que se exhibirá en Design Miami/ 2019. Las singulares creaciones de cristal de Andrea Mancuso dan vida a las seis cuvées de Perrier-Jouët, evocando la personalidad distintiva de cada una de ellas. Mancuso describe su diseño "como el champán Perrier-Jouët: cuenta historias, crea sorpresas y transmite emociones". Metamorphosis forma parte de una nueva experiencia de cata que explora las metamorfosis de la naturaleza y el modo en que la Maison Perrier-Jouët transforma las uvas en champán a través de más de 200 años de experiencia.

Del mismo modo, Hervé Deschamps ha colaborado con Pierre Gagnaire, chef con tres estrellas Michelin, para lograr una armonía perfecta entre las cuvées de Perrier-Jouët y una carta inspirada en la naturaleza. "La naturaleza dicta mi cocina y le da sentido", explica Pierre Gagnaire. En "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët", la naturaleza florecía en el plato, respetando al máximo las estaciones y los sabores auténticos de los productos, y en la mesa, decorada con las mismas frutas y verduras frescas que se utilizaron en la cocina. Rompiendo con la estructura convencional de una comida, cada plato ofrecía rituales para compartir que provocaban que los invitados se involucrasen en la conversación. "El estilo complejo y floral de las cuvées Perrier-Jouët complementa perfectamente la cocina estructurada de Pierre Gagnaire, tanto como maridaje como ingrediente", señala el Maestro bodeguero Hervé Deschamps.

Un banquete reinventado basado en el talento de los Artisans of the Wild

La bailarina y coreógrafa Blanca Li presentó Metamorphosis a los invitados durante el banquete. Con movimientos armoniosos y estallidos de energía desenfrenada, transformó la presentación de las copas en un momento mágico e inolvidable.

A su vez, la modelo Winnie Harlow estimulaba la conversación entre los invitados gracias a su personalidad única. A ella se unió el galerista de arte contemporáneo Emmanuel Perrotin, que asistió al evento entre otras figuras influyentes de la comunidad artística.

Con la naturaleza reinventada como elemento clave, "A Banquet of Nature by Perrier-Jouët" tenía un propósito significativo: crear una conexión entre los invitados y la naturaleza, y entre ellos.

