"A Bite of Dongguan" se torna um sucesso na Internet na China, mostrando interesse humano pela "fábrica mundial"

DONGGUAN, China, 21 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Recentemente, o documentário A Bite of Dongguan (Uma mordida de Dongguan) foi transmitido na Internet na China, refletindo a cultura alimentar da cidade de Dongguan. Foi planejado pelo Escritório de Informações do Município de Dongguan e produzido pela melhor equipe de documentários culturais e de alimentos da China. E, demonstrando o interesse humano pela "fábrica mundial", recebeu quase 100 milhões de resenhas e obteve muita atenção.

O documentário apresenta mais de 130 tipos de ingredientes e pratos locais de Dongguan. Através de uma série de personagens e histórias animadas, revela a diversificada cultura alimentar da cidade industrial, exibe a tradição mantida durante o rápido desenvolvimento da cidade e mostra a atitude das pessoas locais em relação à vida.

"Dongguan, a fábrica mundial, não abandona sua própria cultura ao se desenvolver. Esperamos que, através da comida, o local possa prestar atenção ao valor de seu estilo de vida e hábitos alimentares, podendo encontrar, assim, sua identidade, enquanto o não local possa conhecer Dongguan de outra perspectiva", disse Li Jie, produtor do documentário.

Nos últimos anos, Dongguan, como uma famosa cidade industrial, atraiu a atenção do mundo exterior. No entanto, as mudanças industriais e a migração contínua de trabalhadores industriais permanecem inalteradas nas reportagens do exterior. Dongguan é considerada uma cidade industrial tradicional que busca cegamente o rápido desenvolvimento econômico e a expansão do espaço urbano, enquanto deixa as pessoas sem espaço para uma melhor qualidade de vida. O documentário permite que as pessoas vejam o outro lado desta fábrica mundial.

"Dongguan não apenas fabrica produtos para o mundo, também faz comidas deliciosas", disse Chen Xiaoqing, o planejador-chefe do documentário e o diretor-chefe do documentário Once Upon a Bite (Era uma vez uma mordida). A Bite of Dongguan inspira-se na própria cidade e nas pessoas filmadas no documentário. As pessoas que vivem na cidade, sejam locais ou não, deram à culinária de Dongguan novos recursos por serem tradicionais, descontraídas, acolhedoras e pragmáticas. O documentário permite que os habitantes locais encontrem sua identidade. Também funciona como uma plataforma de comunicação para que Dongguan melhore a imagem da cidade através da culinária local. Chen Xiaoqing disse que o documentário não fala apenas sobre herança alimentar, mas também sobre uma era: através da comida, as pessoas podem ver as mudanças trazidas para Dongguan pelas reformas e aberturas. Tornou-se agora uma cidade industrial mundialmente famosa, atraindo pessoas de todos os lugares para cá e juntando sabores do mundo.

Além da comida, o documentário também revela o interesse humano em uma Dongguan habitável, revelando um lado diferente de uma cidade industrial. Em uma recente notícia importante na China, Wu Guichun, um trabalhador migrante que trabalha em Dongguan há muitos anos, deixou uma mensagem comovente para a Biblioteca de Dongguan antes de deixar a cidade. Mais tarde, sua mensagem foi amplamente divulgada na Internet e as pessoas ficaram emocionadas com o seu amor pela leitura e pelo apego a Dongguan. Depois, o governo local o ajudou a encontrar um novo emprego. A história, com um final feliz, demonstra totalmente a inclusividade e a bondade da cidade. No ano passado, Dongguan produziu seu primeiro documentário "The Era of Manufacturing" (A era da manufatura). O primeiro episódio "The Marvelous Workmen" (Os maravilhosos trabalhadores) mostra as histórias de luta dos trabalhadores industriais locais, mostrando também a inclusividade da cidade.

A comida é básica para a vida. Como o assunto do filme se aproxima da vida de um público amplo, a comida pode facilmente despertar interesse e atenção comuns. Agora, A Bite of Dongguan começou a ser lançado no exterior. Espera-se que mais pessoas no mundo possam se apaixonar pela culinária chinesa e entender Dongguan através da comida.

