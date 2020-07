Mostrando el interés en la "fábrica del mundo", "A Bite of Dongguan" se convierte en un éxito de Internet en China

DONGGUAN, China, 21 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Desde hace un tiempo, se transmite por Internet en China el documental A Bite of Dongguan (Un bocado de Dongguan) que refleja la cultura gastronómica de la ciudad de Dongguan. Fue planeado por la Oficina de Información del Municipio de Dongguan y producido por el mejor equipo de documentales sobre cultura y alimentos de China. Como una muestra del interés en la "fábrica del mundo", ha sido visto por casi 100 millones de personas y ha captado muchísima atención.

El documental presenta más de 130 tipos de ingredientes y platos locales de Dongguan. A través de una serie de animados personajes e historias, da a conocer la diversa cultura gastronómica de la ciudad fabril, muestra la tradición preservada durante el veloz desarrollo de la ciudad y muestra la actitud de los locales hacia la vida.

"Dongguan, la fábrica del mundo, no abandona su propia cultura a la hora de desarrollarse. Esperamos que a través de la comida, los locales puedan prestar atención al valor de su estilo de vida y de sus hábitos alimenticios, para, de esa manera, encontrar su identidad, y que los no locales puedan conocer a Dongguan desde otra perspectiva", dijo Li Jie, a cargo de la producción del documental.

En los últimos años y debido a su fama como ciudad fabril, Dongguan ha atraído la atención de otros países. Sin embargo, los cambios industriales y la migración continua de los trabajadores industriales se mantienen inalterados en las noticias en el extranjero. Dongguan es considerada una ciudad fabril tradicional que procura ciegamente la velocidad en el desarrollo económico y la expansión del espacio urbano, sin permitir, al hacerlo, que las personas tengan una mejor calidad de vida. El documental permite ver el otro lado de esta fábrica del mundo.

"Dongguan no solamente fabrica productos para el mundo, sino que también elabora comida deliciosa", dijo Chen Xiaoqing, a cargo del proyecto del documental y director principal del documental Once Upon a Bite (Había una vez un bocado). A Bite of Dongguan se inspira en la propia ciudad y en las personas filmadas en el documental. Las personas que viven en la ciudad, sean o no locales, le han dado a la cocina de Dongguan nuevas características: tradicional, relajada, integral y práctica. El documental permite a los locales encontrar su identidad. También funciona como una plataforma de comunicación para que Dongguan mejore la imagen de la ciudad a través de la cocina local. Dice Chen Xiaoqing que el documental no solo habla de la herencia gastronómica, sino también de una era: a través de la comida, la gente puede ver los cambios generados por la reforma y la apertura de Dongguan. Actualmente, es una ciudad fabril de fama mundial que atrae a personas de todo el mundo para que la visiten y traigan el sabor del mundo.

Además de la comida, el documental también despierta el interés de las personas en una Dongguan habitable, revelando un lado diferente de la ciudad fabril. En una reciente noticia china, Wu Guichun, un trabajador inmigrante que trabaja en Dongguan desde hace varios años, dejó un mensaje conmovedor en la Biblioteca Dongguan antes de partir de Dongguan. Luego, su mensaje tuvo enorme difusión en Internet y conmovió a la gente por su amor por la lectura y su apego por Dongguan. Pronto el gobierno local lo ayudó a encontrar un nuevo trabajo. La historia, con su final feliz, es una clara demostración de la inclusión y la amabilidad de la ciudad. El año pasado, Dongguan produjo su primer documental, "The Era of Manufacturing" ("La era de la fabricación"). El primer episodio "The Marvelous Workmen" ("Los maravillosos trabajadores") aborda la historia de las luchas de los trabajadores industriales locales y muestra, además, la inclusión de la ciudad.

La comida es esencial en la vida. Así como el tema de la película llegó al gran público, la comida puede despertar fácilmente un interés y una atención en común. A Bite of Dongguan se está comenzando a lanzar en el extranjero. Se espera que más personas puedan enamorarse de la cocina china y entender a Dongguan a través de la comida.

FUENTE The Information Office of Dongguan Municipality

