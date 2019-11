¡A Jugar! Se presentan gráficos sobre el evento WCG 2019 Xi'an

Espectadores globales: 193M

Más de 40.000 participantes de 111 países, 120.000 espectadores presenciales

Los juegos WCG retornan después de seis años para abrir un nuevo capítulo en torneos de deportes virtuales integrales.

SEÚL, Corea del Sur y XI'AN, China, 3 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Cien días después de la exitosa competencia de deportes virtuales finalizada en julio, la organización World Cyber Games (WCG) ha publicado gráficos que ilustran algunas de las cifras del desempeño del evento WCG 2019 Xi'an.

Los gráficos destacan el diverso conjunto de logros del WCG 2019 Xi'an, que se corresponden con la nueva visión de WCG, 'Festival de deportes virtuales por un mundo mejor'.