Chegou a sua vez! Lançados infográficos na WCG 2019 de Xi'an

O WCG 2019 Xi'an compreendeu 12 eventos no setor de Esportes de Jogo, como Warcraft III: The Frozen Throne, Dota2 e Clash Royale, e 4 eventos no setor de New Horizons, que abre o caminho para novos campos de esportes usando novas tecnologias, Robot Fighting Championship, AI Masters, VR Championship e Scratch Creative Challenge.

Começando com as preliminares nacionais on-line em março, a WCG 2019 transmitiu partidas de mais de 40.000 jogadores de 111 países, oferecidos em oito plataformas e 13 idiomas, alcançando uma audiência de 193 milhões, o maior número entre todos os outros torneios de e-esportes abrangentes. A final da WCG 2019 de Xi'an contou com a presença de aproximadamente 120.000 fãs.

Jung Jun Lee, CEO da WCG, disse: "Os infográficos mostram que, apesar de ser a primeira WCG em seis anos, com a WCG 2019 de Xi'an, fomos capazes de abrir um novo capítulo como um torneio abrangente de e-esportes, o que também nos deu a oportunidade de confirmar o alto nível de interesse existente entre os fãs globais de e-esportes". Ele continuou: "Faremos o possível para organizar um evento ainda melhor no próximo ano, graças ao incentivo de tantas pessoas e às conquistas deste ano".

Depois de sediar com sucesso o evento da WCG 2019 de Xi'an, a WCG já está envolvida com os preparativos para a WCG 2020, como a seleção do local e dos jogos. Para obter mais detalhes sobre a WCG 2019 de Xi'an, verifique em WCG.com.

