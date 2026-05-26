¡ADELANTE COACHELLA! SE LANZA COMO CENTRO DE INFORMACIÓN BILINGÜE PARA QUE LOS RESIDENTES CONOZCAN LA MAYOR INVERSIÓN DE COACHELLA EN UNA GENERACIÓN

Nuevo sitio web brinda a los residentes de Coachella información clara, en inglés y español, sobre el propuesto Servicio Eléctrico Municipal de Coachella y el Campus Tecnológico del Valle de Coachella.

COACHELLA, Calif., 26 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy se lanzó AdelanteCoachella.com como un centro bilingüe de información para brindar a los residentes de Coachella acceso directo a información sobre el Servicio Eléctrico Municipal de Coachella propuesto (CMU) y el Campus Tecnológico del Valle de Coachella. Disponible en inglés y español, el sito funciona como una fuente central de información clara, precisa y fácil de entender sobre los proyectos, los cuales fueron aprobados por unanimidad por el Concejo Municipal de Coachella mediante un proceso competitivo y transparente de dos años.

"Los residentes de Coachella merecen información clara y precia sobre lo que significan para la ciudad el Servicio Eléctrico Municipal de Coachella y el Campus Tecnológico de Valle de Coachella, en el idioma que hablan en casa," señaló Alejandro Rodriguez, Asesor de Asuntos Gubernamentales. ¡Adelante Coachella! es el lugar donde los residentes pueden encontrar esa información, en Inglés y Español, en lugar de depender de rumores o desinformación. El Campus Tecnológico del Valle do Coachella representa una oportunidad única en una generación para la Ciudad y, cuando la comunidad conozca los hechos, los residentes se sentirán optimistas por estos proyectos y con el futuro de Coachella."

En AdelanteCoachella.com los residentes encontrarán:

Información del proyecto y preguntas frecuentes

Un breve video que explica los proyectos y sus beneficios para la comunidad (en Inglés y Español)

Un vía directa para escribir al Alcalde y al Concejo Municipal en apoyo a los proyectos

Un registro por correo electrónico para recibir actualizaciones continuas y hitos del proyecto

El Servicio Eléctrico Municipal de Coachella y el Campus Tecnológico del Valle de Coachella aportarán beneficios reales y duraderos a la Ciudad de Coachella y a sus residentes, entre ellos:

Nuevos ingresos sustanciales para la Cuidad de Coachella, de manera permanente

Más de 830 unidades de vivienda asequible para familias locales

Nuevos empleos locales en construcción y operaciones

Infraestructura eléctrica, de agua, alcantarillado y protección contra incendios para el este de Coachella

Cinco acres de terreno para una futura estación de bomberos e hidrantes adicionales a lo largo de la Avenida 52

Propiedad municipal de la infraestructura de servicios públicos en un plazo de 20 años

Los proyectos serán financiados completamente con inversión privada, sin costo para los contribuyentes de Coachella y sin nuevos impuestos ni cuostas para los residentes. Para más información o para suscribirse a las actualizaciones del proyecto, visite AdelanteCoachella.com.

CONTACTO DE PRENSA:

Alejandro Rodriguez

[email protected]

(442) 222-1110

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FUENTE Adelante Coachella