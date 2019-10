"ALERTA PARA A IMPRESA: pessoas encontradas na fazenda holandesa não são membros da Igreja da Unificação"

NOVA IORQUE, 18 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Federação da Família para a Paz Mundial e Unificação (FFWPU), geralmente conhecida como "Igreja da Unificação", ficou profundamente consternada em saber da família mantida em condições desumanas em uma fazenda, na Holanda. Embora possamos confirmar que uma das vítimas, Mr. Gerrit Jan van Dorsten, tenha sido, por um breve período, membro de nosso movimento por volta do meio da década de 80, sabe-se que ele sofria de distúrbios mentais e desligou-se de nossa organização em 1987. Seu irmão distante, o Sr. Derk van Dorsten, membro antigo da Igreja da Unificação comentou: "Não tenho notícias de meu irmão desde 1984". Além disso, não podemos confirmar qualquer registro de que Josef Brunner, suspeito de manter a família em cativeiro, tenha tido qualquer tipo de relação com a Igreja da Unificação.

A Federação da Família prega três ideais: a família, a paz e a unificação. Nos sentimos aliviados e gratos que as seis vítimas desta tragédia agora estejam sob os cuidados das autoridades locais e oramos para que se recuperem deste trauma com a ajuda do tempo e dos profissionais.

