« Amazon Connexion » : des artistes sud-américaines renommées placent les peuples autochtones au centre d'une exposition sur la déforestation

A la fois photographique, visuelle et acoustique, « Amazon Connexion » présentera des œuvres de Roberta Carvalho, vidéaste brésilienne spécialisée en intervention urbaine et lauréate du prix d'art visuel de la Fondation Nationale des Arts du Brésil, Bárbara Santos, artiste audiovisuelle travaillant depuis plus de dix ans avec des communautés autochtones amazoniennes, ainsi que du photographe espagnol Daniel Beltrá, double lauréat du prix Nature de la Fondation World Press Photo pour ses images à grande échelle de dégradations humaines de l'environnement.

Partageant une connexion profonde avec l'Amazonie, les artistes immergeront les visiteurs au cœur de la relation intime entre la forêt amazonienne et ses peuples autochtones. L'exposition dépeindra aussi les terribles conséquences de la déforestation, dont l'Union européenne est en partie responsable, du fait de ses importations de denrées agricoles brésiliennes provenant de zones déboisées illégalement.

L'évènement est une initiative de l'organisation environnementale Fern, en collaboration avec la commissaire d'exposition indépendante Anke Schlünsen-Rico, la Vice-Présidente du Parlement européen Heidi Hautala et les Députées européennes Maria Noichl et Sirpa Pietikainen.

Le vernissage aura lieu le lundi 22 janvier à 18h30, en présence de Roberta Carvalho, Bárbara Santos et du Docteur Stephen Hugh-Jones, anthropologue spécialiste de l'Amazonie. Les journalistes intéressé-e-s auront la possibilité de voir l'exposition en avant-première et de rencontrer les artistes le 19 janvier à 15h. En marge de l'évènement, une conférence sur la protection des droits des autochtones et de la forêt amazonienne sera organisée le 23 janvier à 10h.

http://www.fern.org/Amazon-connection-exhibition

Informations complémentaires :

Roberta Carvalho (http://www.robertacarvalho.art.br) présentera son oeuvre "Simbiosis - Arte e Natureza na Amazônia n° 1".

Bárbara Santos (http://www.quiasma.co) proposera une création audiovisuelle spécialement conçue pour l'occasion, en collaboration avec le Shaman Reynel Yai Hoa et le Dr. Stephen Hugh-Jones.

Daniel Beltrá (http://www.danielbeltra.com) présentera des photographies de la déforestation en Amazonie.

Vernissage :

22 janvier 2018, à partir de 18h30, salle JAN3Q du Parlement européen

Inscription et plus d'information sur http://www.fern.org/Amazon-connection-exhibition

Conférence "Respecting Rights and Protecting Forests in the Amazon" : le 23 Janvier à 10h, salle ASP A5G305 du Parlement européen

Inscription et plus d'information sur https://amazon-connection-sideevent.eventbrite.com/

Contact :

Nicole Polsterer

chargée de la campagne Consommation à Fern

nicole.polsterer@fern.org

+32/2/894-46-92



Anke Schlünsen-Rico

commissaire d'exposition indépendante

anke.rico@latin-art-ma.eu

SOURCE fern