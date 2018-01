"Amazon Connexion": bekende Zuid-Amerikaanse kunstenaars stellen inheemse volkeren van de Amazone centraal in een tentoonstelling over ontbossing  

De veelzijdige tentoonstelling "Amazon Connexion" wordt van 22 tot 26 januari 2018 in het Europees Parlement gehouden. De tentoonstelling gaat over het leven van lokale inheemse volkeren die geconfronteerd worden met de ontbossing van het Amazonegebied. De kunstenaars zullen voor de gelegenheid naar Brussel reizen en beschikbaar zijn voor interviews. De tentoonstelling wordt geopend op maandag 22 januari om 18.30 uur.

In "Amazon Connexion" worden de fotografische, visuele en akoestische werken gepresenteerd van Roberta Carvalho, een Braziliaanse videokunstenares die gespecialiseerd is in stedelijke projecten en winnares van de prijs voor beeldende kunsten van de Nationale Stichting voor de Kunsten in Brazilië; van Bárbara Santos, audiovisueel kunstenares die sinds meer dan tien jaar met inheemse gemeenschappen in de Amazone werkt; en van de Spaanse fotograaf Daniel Beltrá, die tweemaal een prijs won in de World Press Photo Award voor zijn grootschalige afbeeldingen van de door mensen veroorzaakte achteruitgang van het milieu.

De bezoekers van de tentoonstelling worden ondergedompeld in de intieme onderlinge relatie van het Amazone regenwoud en de inheemse bevolking. De tentoonstelling laat ook de verschrikkelijke gevolgen van de ontbossing zien, waar ook de Europese Unie medeverantwoordelijk voor is, vanwege de invoer van Braziliaanse landbouwproducten die afkomstig zijn uit gebieden die illegaal ontbost zijn.

De tentoonstelling is een initiatief van de organisatie Fern, in samenwerking met de freelance curator Anke Schlünsen Rico, de vice-voorzitter van het Europees Parlement Heidi Hautala en de Europese parlementsleden Maria Noichl en Sirpa Pietikainen.

De opening vindt plaats op maandag 22 januari om 18.30 uur, in aanwezigheid van Roberta Carvalho, Bárbara Santos en Dr. Stephen Hugh-Jones, antropoloog en gespecialiseerd in het Amazonegebied.

Geïnteresseerde journalisten kunnen op 19 januari om 15.00 uur vooraf de tentoonstelling bekijken en de artiesten ontmoeten. In de marge van dit evenement wordt er op 23 januari om 10.00 uur een conferentie georganiseerd over de bescherming van de rechten van inheemse volkeren in het Amazone-regenwoud.

http://www.fern.org/Amazon-connection-exhibition

Aanvullende informatie:

Roberta Carvalho (http://www.robertacarvalho.art.br) zal haar werk "Simbiosis - Arte en Natureza na Amazônia n ° 1" presenteren.

Bárbara Santos (http://www.quiasma.co) zal een audiovisuele creatie presenteren die speciaal voor deze gelegenheid is ontworpen, in samenwerking met Shaman Reynel Yai Hoa en Dr. Stephen Hugh-Jones.

Daniel Beltrá (http://www.danielbeltra.com) zal foto's van ontbossing in de Amazone presenteren.

Opening: 22 januari 2018, vanaf 18.30 uur, zaal JAN3Q van het Europees Parlement

Registratie en meer informatie op http://www.fern.org/Amazon-connection-exhibition

Conferentie "Eerbiediging van de rechten en bescherming van de bossen in de Amazone":

23 januari om 10 uur, ASP-kamer A5G305 van het Europees Parlement

Registratie en meer informatie op https://amazon-connection-sideevent.eventbrite.com/

Contact:

Nicole Polsterer

Consumer Campaigner bij Fern

nicole.polsterer@fern.org

+32/2/894-46-92



Anke Schlünsen-Rico

onafhankelijk curator

anke.rico@latin-art-ma.eu

SOURCE fern