"ASTANA CLUB" É REALIZADO EM PARIS DURANTE VISITA DO PRESIDENTE DO CAZAQUISTÃO À FRANÇA

NUR-SULTAN, Cazaquistão, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- em 29 de novembro, o presidente da república do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, fez uma visita histórica à França e realizou uma reunião com seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Os presidentes discutiram as perspectivas para o desenvolvimento de parceria estratégica e cooperação entre os dois países.

No mesmo dia, a reunião do Astana Club, organizada em apoio à visita do presidente, foi realizada em Paris. A reunião foi dedicada ao tópico "Grande Eurásia: construindo diálogo na era da incerteza".

"ASTANA CLUB" HELD IN PARIS DURING PRESIDENT OF KAZAKHSTAN VISIT TO FRANCE

A plataforma Astana Club mais uma vez reuniu figuras internacionais de destaque, incluindo o mundialmente famoso economista Nouriel Roubini, o ex-diretor do banco de Israel e presidente do Grupo dos Trinta Jacob Frenkel, presidente do Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) Klaas Knoth, oPrêmio Nobel da Paz em mudanças climáticas Raekwon chung e muitos outros.

Durante a sessão-chave, o Prof. Roubini observou a importância da Ásia Central de continuar a política de equilíbrio entre Grandes poderes. "É preciso diversificar seus aliados. Não adianta confiar exclusivamente na Rússia, China, UE ou nos Estados Unidos".

Considerando a geopolítica atual, a ex-assistente adjunta do presidente dos EUA para segurança nacional, Lisa curtis observou: "Até este ano poucos questionaram a influência da Rússia na Ásia Central. No entanto, as mudanças tectônicas certamente levantam questões sobre se os estados da Ásia Central se permitirão permanecer dependentes apenas da Rússia".

Srta. Curtis acredita que uma janela de oportunidades está se abrindo para o mundo construir relações mais fortes com a região.

Peter Frankopan, um conhecido historiador da Universidade de Oxford observou que o processo de desglobalização exigirá uma nova adaptação.

Frankopan enfatizou: "Os estados da Ásia Central estão em um bairro complicado. A necessidade de manobra entre Moscou e Pequim está forçando os países a usar abordagens especiais na implementação de políticas externas".

A sessão foi moderada por Yerzhan Saltybaev, diretor do Instituto de Economia e Política Mundial do Cazaquistão, que afirmou que "estamos testemunhando a emergência da Eurásia como um espaço econômico único, e a Ásia Central e o Cazaquistão têm um grande potencial para se tornar um ponto de aglutinação do continente".

Os especialistas enfatizaram que o fator chave para a estabilidade na Eurásia é a rápida resolução do conflito na Ucrânia. Todos os participantes da conferência observaram especialmente a grande importância e oportunidade da visita do presidente do Cazaquistão à França neste momento político.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1960004/astana_club_paris.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1960017/astana_club_logo.jpg

FONTE Astana Club

