LE « CLUB ASTANA » S'EST RÉUNI À PARIS À L'OCCASION DE LA VISITE DU PRÉSIDENT DU KAZAKHSTAN EN FRANCE

NUR-SULTAN, Kazakhstan, 2 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 29 novembre, le Président de la République du Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev a effectué une visite historique en France et s'est entretenu avec son homologue français Emmanuel Macron. Les présidents ont discuté des perspectives de développement du partenariat stratégique et de la coopération entre les deux pays.

Le même jour, la réunion du Club Astana, organisée en soutien à la visite du Président, s'est tenue à Paris. La réunion était consacrée au thème « Grande Eurasie : construire le dialogue à l'ère de l'incertitude ».

La plateforme du Club Astana a une fois de plus réuni des personnalités internationales de premier plan, dont l'économiste de renommée mondiale Nouriel Roubini, l'ancien directeur de la Banque d'Israël et président du Groupe des Trente Jacob Frenkel, le président du Conseil de stabilité financière (CSF) Klaas Knoth, le lauréat du prix Nobel de la paix sur le changement climatique Raekwon Chung et bien d'autres.

Au cours de la session, le professeur Roubini a mentionné l'importance de l'Asie centrale pour la politique d'équilibre entre les grandes puissances. « Il est nécessaire de diversifier ses alliés. Il est inutile de compter uniquement sur la Russie, la Chine, l'UE ou les États-Unis ».

Considérant la géopolitique actuelle, l'ex-assistante adjointe du président américain pour la sécurité nationale, Lisa Curtis, a déclaré : « Jusqu'à cette année, peu de personnes mettaient en doute l'influence de la Russie en Asie centrale. Toutefois, les changements tectoniques soulèvent des questions quant à savoir si les États d'Asie centrale se permettront de rester dépendants de la Russie uniquement ».

Mme Curtis estime qu'il s'agit d'une opportunité pour le monde d'établir des relations plus fortes avec la région.

Peter Frankopan, historien réputé de l'Université d'Oxford, a indiqué que le processus de démondialisation nécessitera une nouvelle adaptation.

Frankopan a souligné : « Les États d'Asie centrale se trouvent dans une zone délicate. La nécessité de manœuvrer entre Moscou et Pékin oblige les pays à utiliser des approches spéciales dans la mise en œuvre de leurs politiques étrangères ».

La session a été animée par Yerzhan Saltybaev, directeur de l'Institut d'économie et de politique mondiales du Kazakhstan, qui a déclaré : « Nous assistons à l'émergence de l'Eurasie en tant qu'espace économique unique, et l'Asie centrale et le Kazakhstan ont un grand potentiel pour devenir un point d'assemblage du continent ».

Les experts ont souligné que le facteur clé de la stabilité en Eurasie est la résolution rapide du conflit en Ukraine. Tous les participants à la conférence ont particulièrement mentionné la haute importance et l'opportunité que représente la visite du président du Kazakhstan en France dans le contexte politique actuel.

