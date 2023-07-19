Компания Astronergy получила сертификат TÜV Rheinland

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Astronergy

19 Jul, 2023, 04:00 ET

ХАНЧЖОУ (Китай), 19 июля 2023 г. /PRNewswire/ -- 17 июля после двухмесячного процесса модернизации и проверки производственная база Astronergy Яньчэн в провинции Цзянсу (далее — база Яньчэн) получила сертификат TÜV Rheinland, являясь первым в мире заводом с нулевым уровнем выбросов углерода в фотоэлектрической отрасли, что стало еще одним свидетельством стремления Astronergy к более экологичному миру.

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По результатам проверки TÜV Rheinland база Яньчэн получила трехзвездочный рейтинг и сертификат завода с нулевым уровнем углеродных выбросов (тип 1), признанный Китайской ассоциацией энергосбережения (China Energy Conservation Association).

В целях модернизации большего числа предприятий с нулевым уровнем углеродных выбросов ранее в июне Astronergy заключила сотрудничество с компанией TÜV Rheinland, являющейся одним из подразделений, придерживающихся первого в мире всеобъемлющего и поддающегося количественной оценке стандарта строительства завода с нулевым уровнем выбросов углерода и правил оценки — «Спецификация оценки завода с нулевым уровнем выбросов углерода» (T/CECA-G 0171-2022), а также одним из первых обслуживающих учреждений по оценке и сертификации заводов с нулевым уровнем выбросов углерода.

В соответствии с правилами оценки и при содействии TÜV Rheinland к концу 2030 года Astronergy будет иметь еще как минимум семь заводов, которые достигнут комплексных показателей нулевых выбросов углерода за счет таких технических мер, как энергосбережение, сокращение выбросов и ликвидация углерода в процессе планирования и проектирования завода, строительства, управления и производственных процессов.

О компании Astronergy 

Компания Astronergy, входящая в состав CHINT Group, является интеллектуальным производственным предприятием, специализирующимся на фотоэлектрических элементах и модулях. Основанная в 2006 году, компания является одним из первых частных предприятий в Китае, начавших работать в области фотогальваники. Кроме того, компания является первопроходцем в производстве фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа.

Astronergy стремится стать самым конкурентоспособным поставщиком фотоэлектрических модулей в мире, ставя своей стратегической целью создание экологически чистого мира с нулевым уровнем выбросов углерода с помощью солнечной энергии. Сосредоточившись на исследованиях и разработках, производстве и продажах высокоэффективных фотоэлектрических модулей и фотоэлементов из кристаллического кремния, Astronergy постоянно выпускает высокоэффективные, высококачественные и высокопроизводительные модули серии ASTRO. Технология пластин большого размера обеспечивает идеальное применение как двусторонних, так и односторонних модулей серии ASTRO во всех сценариях, таких как электростанции промышленного масштаба, коммерческие и промышленные (КиП) фотоэлектрические системы, а также бытовые фотоэлектрические системы. Являясь первопроходцем в массовом производстве фотоэлектрических модулей TOPCon n-типа, Astronergy сохраняет лидерство в области технологий производства фотоэлектрических элементов TOPCon n-типа.

(www.astronergy.com)

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2156141/image_1.jpg

SOURCE Astronergy

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