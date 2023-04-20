Модули Astronergy TOPCon 355 МВт для экологически чистой энергии в Австралии

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Astronergy

Apr 20, 2023, 08:40 ET

ХАНЧЖОУ (Китай), 20 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- ASTRO N, модули TOPCon n-типа от компании Astronergy, недавно громко заявили о себе в рамках проекта солнечной электростанции Walla Walla в Австралии. Это стало важной вехой для фотоэлектрических модулей Astronergy TOPCon, способствующих созданию мира с нулевым уровнем Carbon выбросов.

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Astronergy n-type TOPCon PV modules to help generate green power in Australia.
Astronergy n-type TOPCon PV modules to help generate green power in Australia.

Ожидается, что солнечная электростанция в регионе Риверина в Новом Южном Уэльсе, оснащенная модулями ASTRO N мощностью 355 МВт, будет вырабатывать 700 000 МВт электроэнергии в год, что удовлетворит потребности по меньшей мере 90 000 местных домохозяйств и обеспечит сокращение Carbon выбросов на 520 000 тонн в год.

Walla Walla является результатом сотрудничества между Gransolar Group, которые образуют совместное предприятие с Astronergy, и разработчиком решений для возобновляемых источников энергии Fotowatio Renewable Ventures Australia (FRV Australia), совместно принадлежащего Abdul Latif Jameel Energy и Канадскому фонду OMERS. GRS является ведущим EPC-подрядчиком в Австралии.

Как заявили участники проекта, на электростанции будут установлены двусторонние фотоэлектрические модули ASTRO N5 с двойным стеклом толщиной 182 мм, которое выгодно отличается высокой мощностью до 625 Вт, высокой эффективностью до 22,4% и высокой производительностью с деградацией всего 1% в первый год.

Более того, 30-летняя гарантия производительности, предоставленная всемирно известной компанией Ariel Re для всех фотоэлектрических модулей, идеально удовлетворяет потребности проекта с планируемой электрогенерацией по меньшей мере в течение 30 лет.

Проект включает более 700 000 двусторонних модулей ASTRO N5 с двойным стеклом, которые обеспечат длительную выработку чистой электроэнергии после ввода в эксплуатацию в 2024 году. Он также будет способствовать росту местной экономики за счет создания до 250 рабочих мест в сфере строительства.

ASTRO N ускоряет свои темпы на пути к улучшению жизни в мире благодаря устойчивой энергетике и нулевому уровню Carbon выбросов. Astronergy всегда движется вперед с позитивной энергией для создания экологичного мира. Astronergy приглашает всех желающих зарегистрироваться и принять участие в своей первой Solar Party в Австралии, которая состоится в мае в рамках Astronergy World Tour 2023 ( https://alt.jotfor.ms/231002710462136 ).

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2058795/image.jpg

SOURCE Astronergy

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