Moduły TOPCon Astronergy 355MW zapewnią zieloną energię w Australii

HANGZHOU, Chiny, 20 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- ASTRO N - moduły fotowoltaiczne TOPCon Astronergy mają trafić na farmę słoneczną Walla Walla w Australii. Stanowi to kamień milowy w procesie popularyzacji paneli Astronergy TOPCon, które przyczynią się do osiągnięcia neutralności węglowej na świecie.

Wyposażona w moduły ASTRO N o mocy 355 MWdc farma słoneczna w regionie rolniczym Riverina w Nowej Południowej Walii ma generować 700 000 MWh energii elektrycznej rocznie, przynosząc korzyści co najmniej 90 tysiącom lokalnych gospodarstw domowych i redukując emisję dwutlenku węgla o 520 tysięcy ton rocznie.

Walla Walla powstaje w wyniku współpracy pomiędzy Grupą Gransolar, która utworzy spółkę joint venture z Astronergy, z kolei dostawcą rozwiązań w zakresie energii odnawialnej będzie Fotowatio Renewable Ventures Australia (FRV Australia), którego współwłaścicielami są Abdul Latif Jameel Energy i kanadyjski fundusz OMERS. GRS jest wiodącym wykonawcą EPC w Australii.

Jak podają uczestnicy projektu, ogniwa, które zostaną zainstalowane na farmie słonecznej to dwustronne, podwójnie przeszklone moduły fotowoltaiczne ASTRO N5 182 mm. Do ich zalet należą: wysoka moc do 625W, wysoka wydajność do 22,4% oraz długa żywotność przy zaledwie jednoprocentowym spadku wydajności w pierwszym roku.

Co więcej, gwarancja wydajności udzielona na 30 lat przez znaną na całym świecie firmę Ariel Re dla wszystkich tych modułów w pełni zaspokaja potrzeby projektu w zakresie, co najmniej 30-letniego wytwarzania energii.

Dzięki zastosowaniu ponad 700 tysięcy dwustronnych, podwójnie przeszklonych modułów ASTRO N5, które po uruchomieniu w 2024 roku zapewnią długotrwałe wytwarzanie czystej energii, projekt wyposażony w ASTRO N pobudzi również lokalną gospodarkę, tworząc do 250 miejsc pracy podczas budowy.

ASTRO N przyspiesza tempo realizacji swojej misji, jaką jest promowanie zrównoważonego stylu życia na całym świecie i zerowej emisji dwutlenku węgla. Astronergy nieustannie utrzymuje pozytywne nastawienie i podejmuje działania na rzecz budowania bardziej ekologicznego świata. W maju w ramach Astronergy World Tour 2023 zorganizowane zostanie pierwsze wydarzenie pod nazwą Solar Party w Australii. Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do rejestracji i uczestnictwa ( https://alt.jotfor.ms/231002710462136 ).

