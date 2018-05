« Aux 40 prochaines années » - Area Science Park célèbre son 40e anniversaire avec un engagement renouvelé envers l'innovation high-tech

Détenu par l'État, AREA a été l'incubateur de plus de 53 start-ups numériques et high-tech au cours des dernières années et a attiré 8 millions d'euros d'investissement de la part du secteur privé. Son réseau de recherche génétique et ses études avancées d'épigénétique sont considérés comme étant de classe mondiale, à la pointe de la technologie.

Pour célébrer son anniversaire, AREA a organisé une conférence le 25 mai, avec un discours inaugural fait par Sergio Paoletti, biochimiste de haut rang qui occupe le poste de président d'AREA et qui pilote la croissance du centre basé à Trieste depuis ces dernières années, ainsi qu'un entretien mené par l'animateur Alan Friedman avec Stefano Casaleggi, cadre supérieur au poste de directeur général du centre, et qui a aidé à lancer un nouveau cycle d'innovation et de croissance stratégique, en particulier dans le domaine de la génétique avancée.

M. Friedman a souligné l'importance de la recherche scientifique de pointe d'AREA. « L'économie numérique et l'innovation technologique doivent être les expressions à la mode pour l'Italie, car elles améliorent la productivité. Je suis donc ravi de découvrir ici, à Trieste, un centre d'innovation aussi high-tech », a déclaré M. Friedman.

« AREA Science Park est un bel exemple d'écosystème bien structuré et de collaboration excellente entre les secteurs public et privé. AREA est un important accélérateur de croissance économique », a commenté Massimiliano Fedriga, gouverneur de la région du Frioul-Vénétie julienne.

Stefano Casaleggi, directeur général d'Area Science Park, a indiqué qu'il espérait qu'AREA « puisse aider l'Italie à devenir une nation plus compétitive qui attire davantage d'investissements étrangers dans les secteurs high-tech ».

Zeno D'Agostino, président du port de Trieste et de l'Association nationale des ports d'Italie, a expliqué que son objectif est de créer un pôle d'innovation à l'intérieur et autour du port, et de servir de catalyseur, en collaboration avec AREA, pour rendre Trieste encore plus compétitive à l'échelle mondiale.

Licia Mattioli, vice-présidente de Confindustria, la fédération des employeurs d'Italie, a félicité AREA pour son approche innovante. « L'innovation technologique est la clé de l'avenir de l'Italie », a ajouté Mme Mattioli, également PDG de Mattioli, une société de joaillerie italienne de premier plan.

(http://www.areasciencepark.it)

SOURCE AREA Science Park