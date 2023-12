"Black Excelence" é o foco do novo Grupo de Recursos para Funcionários do PRA Group

NORFOLK, Virginia, 6 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, o PRA Group (Nasdaq: PRAA), líder global na aquisição e cobrança de empréstimos inadimplentes, celebrou o lançamento de seu novo Grupo de Recursos para Funcionários (ERG, Employee Resource Group) "Black Excelence" (Excelência Negra). O Grupo será um espaço onde os funcionários do PRA Group podem participar de uma comunidade que celebra a cultura negra em todo o mundo.

Dos três grupos de recursos para funcionários da empresa de serviços financeiros de capital aberto que estão ativos nos EUA, o "Black Excelence" é o primeiro ERG global. A procuradora nacional Zulema Green e o gerente global Neal Petrovich são os copatrocinadores executivos do grupo.

Zulema Green antecipa o potencial que o grupo tem de promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus membros, bem como um sentimento de pertença. "Estou entusiasmada por patrocinador um espaço seguro que demonstra a "excelência negra" no seu melhor, e espero que ajude a que os membros se tornem versões melhores de si próprios", afirma Zulema Green.

A celebração virtual do lançamento incluiu mais de 100 funcionários do PRA Group de todas as unidades operacionais da empresa. A equipe de liderança do ERG "Black Excelence", que inclui outros quatro funcionários do PRA Group, apresentou um vídeo que mostrava alguns funcionários do PRA Group a explicar o que significa "excelência negra" para eles. O evento começou com uma apresentação da Vice-presidente Executiva, Assessora Jurídica Geral e Diretora de Recursos Humanos LaTisha Tarrant, e contou com discussões reflexivas dos participantes e atividades introspectivas que se baseavam na história da cultura negra, levando os participantes a criar um sentimento de comunidade entre eles.

"A conexão cultural da experiência das pessoas negras transcende o local e a etnia e se estende por todo o mundo, pelo que o lançamento desse grupo durante a época festiva - um momento para estar em família - é perfeito", afirma Zulema Green. Zulema Green e Neal Petrovich estão ambos entusiasmados por começar o ano com esse ERG e por celebrar os marcos culturais do Dia de Martin Luther King e do Mês da História Negra juntos.

Neal Petrovich também realça a importância de cultivar a empatia e a compreensão entre os funcionários, independente da etnia e da identidade. "Tenho orgulho por fazer parte do ERG Black Excelence", afirma Neal Petrovich. "Como o PRA Group funciona como uma equipe unificada a nível global, achamos importante não só a criação dessa comunidade global, mas também o quanto essa iniciativa irá contribuir para a representação da cultura negra em toda a empresa".

Outros ERG do PRA Group incluem Defensores de Mulheres Empresariais (Women in Business Advocates), que começou nos EUA como homólogo da Rede Europeia de Afinidade das Mulheres (European Women's Affinity Network), e o ERG "Bem-estar Mental e Emocional" ambos lançados em 2022. Cada um deles teve muito sucesso na criação de redes de mentoria, na coordenação de iniciativas filantrópicas e na criação de oportunidades para que todos os funcionários possam dar seu melhor e exprimir sua identidade.

A Diretora de Diversidade e Inclusão Tara Borchers associa o lançamento desse novo ERG ao compromisso mais amplo do PRA Group com o bem-estar e o engajamento dos seus funcionários. "Continuamos nos focando em criar um sentimento de pertença no PRA Group e acreditamos que os ERG ajudam a criar uma cultura inclusiva", afirma. "Faz parte da essência daquilo que valorizamos no PRA Group - uma comunidade de pessoas que aprendem e cuidam umas das outras".

