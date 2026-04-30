Академия CASI запускает первый курс на местном языке в Центральной Азии

АСТАНА, Казахстан, 30 апреля 2026 г. /PRNewswire/ -- В рамках Регионального экологического саммита (RES), состоявшегося в Астане, Альянс по наращиванию потенциала в области устойчивых инвестиций (Capacity-building Alliance of Sustainable Investment, CASI) объявил о старте 28 обучающих онлайн-модулей начального уровня (Level 1) на русском языке. При поддержке Центра зеленых финансов МФЦА (Международного финансового центра «Астана») русскоязычная версия проекта направлена на развитие компетенций в области устойчивого финансирования и продвижении устойчивых инвестиций в Центральной Азии.

Мероприятие собрало представителей местных финансовых учреждений, регулирующих органов, международных организаций и академических кругов для изучения практических стратегий по наращиванию потенциала устойчивого финансирования и повышению готовности к реализации проектов в регионе.

Ясин Анвар (Yaseen Anwar), в прошлом руководитель Центрального банка Пакистана, а ныне глава регионального отделения инициативы «Принципы зеленых инвестиций» (Green Investment Principles, GIP) в Центральной Азии, подчеркнул важность скоординированных усилий между регуляторами, финансовыми учреждениями и образовательными платформами, такими как CASI, для поддержки перехода региона к устойчивому финансированию.

Академия CASI предлагает инновационный и интерактивный формат обучения, опирающийся на модульный видеоконтент, с возможностью самостоятельного темпа освоения материала, и включает ряд сертификационных программ в области устойчивых финансов и инвестиций. Учебная программа охватывает такие темы, как таксономии устойчивого финансирования, оценка климатических рисков, инструменты «зеленого» финансирования и финансирования переходного периода, углеродные рынки и раскрытие информации в сфере устойчивого развития.

В своем вступительном слове д-р Ма Цзюнь (Ma Jun), председатель CASI и бывший сопредседатель Рабочей группы G20 по устойчивому финансированию, подчеркнул роль развития компетенций в обеспечении устойчивого финансового развития: «Переход к устойчивому финансированию в Центральной Азии требует скоординированного наращивания потенциала среди регуляторов, финансовых учреждений и разработчиков проектов. CASI была создана для решения этой задачи путем предоставления структурированного обучения и практических знаний. Запуск Академии CASI в регионе в сочетании с проведением курсов на русском языке расширит доступ к обучению и укрепит потенциал для реализации этой инициативы на местах».

Профессор д-р Мухаммад Икбал Чоудхари (Muhammad Iqbal Choudhary), генеральный координатор Постоянного комитета по научно-техническому сотрудничеству Организации исламского сотрудничества (OIC-COMSTECH), подчеркнул важность укрепления потенциала в государственных органах и учреждениях, отметив роль международного сотрудничества в расширении усилий по устойчивому финансированию.

Генеральный директор Центра зеленых финансов МФЦА Манас Гиждуаниев (Manas Gijduaniev) также отметил значимость регионального сотрудничества в продвижении устойчивых финансовых экосистем.

Первые пользователи Академии CASI в регионе, включая Евразийский банк развития, Банк развития Казахстана и Высшую школу бизнеса Назарбаев Университета, приветствовали запуск платформы Академии CASI и ее онлайн-модулей на местных языках, подчеркнув ее значение для расширения компетенций среди специалистов-практиков и студентов.

CASI продолжит сотрудничество с региональными партнерами для расширения программ обучения, углубления взаимодействия и совершенствования образовательного контента, включая добавление большего количества местных тематических примеров и дополнительных языковых версий.

Академия CASI: https://academy.casi.net/home

Подробнее: https://www.casi.net/events/201