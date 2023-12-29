Пространство Crypto Ark от Bybit: формирование будущего криптосотрудничества в Дубае

News provided by

Bybit

29 Dec, 2023, 00:00 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 29 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Bybit, третья в мире по объему сделок криптовалютная биржа, открыла двери «Пространства Crypto Ark» в своей глобальной штаб-квартире в Дубае. Он станет центром сотрудничества для клиентов, трейдеров и энтузиастов Web3 из всех слоев общества, предлагая площадку для обучения и совместного творчества.

Пространство Crypto Ark — это воплощение продвигаемой Bybit концепции взаимосвязанного и просвещенного криптосообщества (криптоковчега). Первым шагом на этом пути является Торговая академия Crypto Ark (Crypto Ark Trading Academy) — ведущая образовательная инициатива, структурно организованная как учебный год из трех семестров с еженедельными семинарами. Академия готова стать краеугольным камнем криптообразования для всех — от старшеклассников до университетских ученых и преподавателей.

Идее добавляет привлекательности, что еженедельные семинары будет вести Crypto Kid — всемирно известный молодой трейдер и технический аналитик. Начав свою карьеру с инвестирования карманных денег, Crypto Kid, настоящее имя которого Эфе, основал один из самых быстрорастущих YouTube-каналов в криптовалютном пространстве. Его история не только вдохновляет, но и как нельзя лучше отражает инклюзивную и безграничную природу криптомира.

«Пространство Crypto Ark задает стандарты криптообразования и вовлечения сообщества, — говорит Бен Чжоу (Ben Zhou), соучредитель и генеральный директор компании. — Наша цель — создать будущее, в котором каждый будет иметь доступ к знаниям, необходимым для достижения успеха в мире криптовалют».

Семинары академии, которые будут проходить каждый четверг с 19:00 до 20:30, станут не только познавательными, но и увлекательными. В дополнение к очному обучению, Bybit будет записывать эти занятия, предоставляя возможность удаленного участия в этом образовательном проекте.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших криптовалютных бирж по объему сделок с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

Для получения дополнительной информации о Bybit см. Bybit Press.
С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ Bybit в социальных сетях

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