Przestrzeń KryptoArki Bybit: kształtowanie przyszłości współpracy na rynku kryptowalutowym w Dubaju

DUBAJ, ZEA, 18 grudnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Bybit , trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, otworzyła drzwi do „Przestrzeni KryptoArki" w swojej międzynarodowej siedzibie w Dubaju. Jest to hub współpracy dla klientów, traderów i entuzjastów Web3 z najróżniejszych środowisk, który stanowi przestrzeń do nauki i współdziałania.

Przestrzeń KryptoArki (The Crypto Ark Space) to ucieleśnienie wymyślonej przez Bybit wizji komunikacji i edukacji w środowisku kryptowalutowym. Pierwsza z przygotowanych ofert to Akademia Tradingu KryptoArki (Crypto Ark Trading Academy) - najwyższej klasy inicjatywa edukacyjna, w ramach której uczestnicy odbywają trzysemestralny kurs z zajęciami odbywającymi się raz w tygodniu. Akademia ma wszystko, co trzeba, by stać się kamieniem węgielnym edukacji kryptowalutowej skierowanej zarówno do uczniów szkół średnich, jak i naukowców czy pedagogów.

Dodatkowy entuzjazm może budzić to, że odbywające się co tydzień zajęcia prowadzić będzie Crypto Kid - znany na całym świecie nastoletni trader i analityk. Zaczynając przygodę z inwestowaniem, Crypto Kid - którego prawdziwe imię to Efe - dysponował jedynie kieszonkowym. Obecnie prowadzi jeden z najdynamiczniej rozwijających się kanałów kryptowalutowych na YouTubie. Jego historia nie tylko inspiruje, ale również pokazuje, że świat kryptowalut jest inkluzywny i nie ma granic.

„Przestrzeń KryptoArki wyznacza standard edukacji kryptowalutowej i zaangażowania społeczności - powiedział Ben Zhou, współzałożyciel i dyrektor generalny. - Naszym celem jest kreowanie przyszłości, w której każdy ma dostęp do wiedzy niezbędnej, by osiągnąć sukces w świecie kryptowalut".

Przygotowując prowadzone w ramach Akademii zajęcia, odbywające się co czwartek w godzinach 19:00-20:30, nacisk położono w równym stopniu na ich walory informacyjne co na angażującą formę. Z myślą o inkluzywności Bybit będzie nagrywała wszystkie stacjonarne sesje, aby w edukacyjnej podróży można było brać udział również zdalnie.

