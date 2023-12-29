Bybit'ten Kriptonun Nuh'un Gemisi Uzayı: Dubai'de Kripto İşbirliğinin Geleceğini Şekillendirmek

DUBAİ, BAE, 29 Aralık 2023 /PRNewswire/ -- Hacim açısından dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası Bybit, Dubai'deki genel merkezinde "Kriptonun Nuh'un Gemisi Uzayı"nın kapılarını açtı. Hayatın her alanından müşteriler, yatırımcılar ve Web3 tutkunları için öğrenmenin yanı sıra birlikte çalışma alanı da sunan bir iş birliği merkezidir.

Kriptonun Nuh'un Gemisi Uzayı, Bybit'in birbiriyle bağlantılı ve eğitimli bir kripto topluluğu vizyonunun vücut bulmuş halidir. Sunduğumuz ilk hizmet, seçkin bir eğitim girişimi olan ve haftalık oturumlarla üç dönemli bir akademik yıl şeklinde yapılandırılmış Kriptonun Nuh'un Gemisi Alım Satım Akademisidir. Akademi, lise öğrencilerinden üniversite hocalarına ve eğitmenlerine kadar herkes için kripto eğitiminin mihenk taşı olmaya hazır.

Bu coşkuyu daha da artıracak bir bilgi daha: Dünyaca tanınmış genç yatırımcı ve teknik analist Crypto Kid de her hafta seminer düzenleyecek. Yatırım macerasında harçlıklarıyla başlayan ve gerçek adı Efe olan Crypto Kid, şu anda kripto dünyasının en hızlı büyüyen YouTube kanallarından birinin kurucusudur. Hikayesi ilham verici olmasının yanı sıra kripto dünyasının kapsayıcı ve sınırsız yapısını da yansıtıyor.

Kurucu ortak ve CEO Ben Zhou, "Kriptonun Nuh'un Gemisi Uzayı, kripto eğitiminde ve topluluk katılımında standartları belirliyor", açıklamasında bulundu. "Amacımız, herkesin kripto para dünyasında ihtiyaç duyduğu bilgilere erişebildiği bir gelecek oluşturmaktır."

Her perşembe 19.00 ile 20.30 arası gerçekleşen akademi seminerleri katılımcı olmalarının yanı sıra bilgilendirici de olmak üzere tasarlanmıştır. Yüz yüze deneyimin yanı sıra, Bybit bu oturumları kaydederek kapsayıcılığı da sağlayacak ve uzaktan katılan izleyicilerin de bu eğitim yolculuğuna katılmasına imkân verecek.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunuyor. Bybit, Formula One'ın en son marka ve pilot şampiyonları olan Oracle Red Bull Racing ekibinin gururlu ortaklarındandır.

Bybit hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bybit Press'i ziyaret edin.

Medya talepleriniz için lütfen iletişime geçin: [email protected] Daha fazla bilgi için ziyaret edebilirsiniz: https://www.bybit.com Güncellemeler için lütfen takip edin: Bybit Toplulukları ve Sosyal Medya

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X (Twitter) | Youtube

Fotoğraf- https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg