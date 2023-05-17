Компания DAHON поражает публику новаторским велосипедом на выставке China Cycle 2023

News provided by

DAHON North America, Inc.

17 May, 2023, 10:07 ET

ШАНХАЙ, 17 МАЯ, 2023 /PRNewswire/-- В период с 5 по 8 мая компания DANON продемонстрировала свою линейку продуктов-блокбастеров и передовые технологии складных велосипедов на выставке China Cycle на стенде E1 1305 в новом международном выставочном центре Шанхая. В этом году на выставке, посвященной теме "Безопаснее, умнее и экологичнее", приняли участие более 1200 участников в сфере электрической и неэлектрической велосипедной промышленности.

Continue Reading
DAHON booth in China Cycle 2023
DAHON booth in China Cycle 2023
DAHON CEO Dr. David Hon in China Cycle
DAHON CEO Dr. David Hon in China Cycle
DAHON's Deltec
DAHON's Deltec

Во время выставки компания DAHON продемонстрировала более 30 электрических, неэлектрических и детских складных велосипедов, а посетители стенда получили возможность познакомиться с новым грузовым электровелосипедом Cargoe T5, складным велосипедом из углеродного волокна Clinch C10, популярным Archer P8 и скоростным пригородным электровелосипедом Unio E16. Д-р Дэвид Т. Хон, генеральный директор и председатель DAHON, также присутствовал на встрече с производителями велосипедов и пользователями, рассказывая о передовых технологиях в компании Dahon.

В числе наиболее интересных моментов выставки было гоночное соревнование от DAHON, к которому присоединились более 200 гонщиков, которые протестировали запатентованную технологию DAHON Deltec на велосипеде D8. Для участников это была прекрасная возможность испытать Deltec как на открытом воздухе, так и на стенде DAHON, и оценить преимущества этой инновационной технологии. Deltec — это удобный трос, который повышает прочность и жесткость рамы велосипеда. Это большой шаг вперед в технологии проектирования велосипедов, так как это делает складные велосипеды с одной балкой более жесткими, прочными и быстрыми по сравнению с некоторыми горными велосипедами с большими колесами.

За более чем 40 лет разработки высокопроизводительных складных велосипедов компания DAHON получила высокую оценку в велосипедной индустрии на выставке. Выставка China Cycle включила компанию DAHON в шорт-лист «Специализированных, усовершенствованных и инновационных велосипедных предприятий». Ее технология Sharing 360 также завоевала популярность. На стенде она привлекла внимание многих компаний отрасли, которые обсудили потенциальное сотрудничество с командой компании DAHON.

Выставка China Cycle 2023 принесла большой успех компании DANON, первооткрывателю складных велосипедов, которая порадовала поклонников и всю отрасль своими всемирно известными велосипедными технологиями. Теперь бренд смотрит в будущее, оставаясь при этом преданным идее разработки и обновления своей продукции, чтобы все клиенты cмогли наслаждаться поездкой в полном объеме. Компания DAHON представит свои новейшие модели на двух предстоящих велошоу, включая Inabike в Джакарте, Индонезия (24 мая-26 мая) и Eurobike во Франкфурте, Германия (21 июня – 25 июня). 

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2078926/DAHON_booth_China_Cycle_2023.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2078927/DAHON_CEO_Dr_David_Hon_China_Cycle.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2078928/DAHON_s_Deltec.jpg

SOURCE DAHON North America, Inc.

Also from this source

DAHON begeistert das Publikum mit bahnbrechender Fahrradtechnik auf der China Cycle 2023

Spoločnosť DAHON ohúrila davy revolučnou technológiou bicyklov na výstave China Cycle 2023

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.