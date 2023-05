DAHON impressiona multidão com tecnologia inovadora de bicicletas na China Cycle 2023

XANGAI, 17 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- De 5 a 8 de maio, a DAHON apresentou sua linha de produtos de grande sucesso e tecnologia de ponta para bicicletas dobráveis na China Cycle, no estande E1 1305 do Shanghai New International Expo Center. Com o tema "Safer, Smarter and Greener", este ano, a feira contou com a participação de mais de 1.200 participantes do setor de bicicletas elétricas e não elétricas.

Durante a Feira, a DAHON apresentou mais de 30 bicicletas elétricas, não elétricas e infantis dobráveis, com os visitantes do estande tendo a chance de experimentar a nova bicicleta de cargaE-Bike Cargoe T5, a pasta de fibra de carbono Clinch C10, a popular Archer P8 e a veloz bicicleta elétrica Unio E16. O Dr. David T Hon, CEO e presidente da DAHON, também esteve no estande de reunião com fabricantes e usuários de bicicletas, explicando as tecnologias de ponta da Dahon.

Entre os destaques notáveis da feira, a DAHON Racing Competition foi acompanhada por mais de 200 pilotos que testaram a tecnologia patenteada da DAHON, Deltec, na bicicleta Launch D8. Foi uma grande oportunidade para os participantes experimentarem o Deltec nas pistas de teste ao ar livre e dentro do estande da DAHON e apreciarem os benefícios dessa tecnologia inovadora. O Deltec é um cabo prático que aumenta a resistência e a rigidez do quadro de uma bicicleta, é um grande passo à frente para a tecnologia de design de bicicletas, pois torna as bicicletas dobráveis de feixe único mais rígidas, mais fortes e mais rápidas do que algumas mountain bikes de rodas grandes.

Com mais de 40 anos inovando em bicicletas dobráveis de alto desempenho, a DAHON recebeu grandes elogios do setor de bicicletas na feira. A DAHON foi creditada pela China Cycle entre a lista de empresas "Especializadas, Refinadas e Inovadoras em bicicletas". Sua tecnologia Sharing 360 também deixou sua marca, no estande, atraiu a atenção de muitas empresas do comércio que discutiram potenciais colaborações com a equipe.

A China Cycle 2023 foi um grande sucesso para a DAHON, pioneira em bicicletas dobráveis, que encantou os fãs e a indústria com sua tecnologia de bicicletas mundialmente reconhecida. A marca agora visa o futuro, mantendo o compromisso de desenvolver e atualizar seus produtos para que todos os clientes possam desfrutar de experiências de condução cheias de qualidade. A DAHON exibirá seus modelos mais recentes para o mundo em duas feiras de bicicletas, como a Inabike em Jacarta, Indonésia (24 de maio a 26 de maio) e a Eurobike em Frankfurt, Alemanha (21 de junho a 25 de junho).

FONTE DAHON North America, Inc.

