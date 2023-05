DAHON séduit les foules avec sa technologie révolutionnaire au salon China Cycle 2023

SHANGHAI, 18 mai 2023 /PRNewswire/ -- Du 5 au 8 mai, DAHON a présenté sa gamme de produits et sa technologie de pointe en matière de vélos pliants au salon China Cycle, au stand E1 1305, au Shanghai New International Expo Center. Sur le thème « Plus sûr, plus intelligent et plus durable », le salon a accueilli cette année plus de 1 200 acteurs du secteur des vélos électriques et non électriques.

DAHON booth in China Cycle 2023 DAHON CEO Dr. David Hon in China Cycle DAHON's Deltec

Au cours du salon, DAHON a présenté plus de 30 vélos pliants électriques, non électriques et pour enfants. Les visiteurs du stand ont pu découvrir le nouveau vélo électrique cargo Cargoe T5, le vélo pliant en fibre de carbone Clinch C10, le populaire Archer P8 et le vélo électrique rapide Unio E16 pour les déplacements quotidiens. David T Hon, PDG de DAHON, était également présent sur le stand pour rencontrer les fabricants et les utilisateurs de vélos et leur expliquer les technologies de pointe de Dahon.

Parmi les temps forts du salon, la DAHON Racing Competition a réuni plus de 200 cyclistes qui ont testé la technologie brevetée de DAHON, Deltec, sur le vélo Launch D8. Ce fut une excellente occasion pour les participants de tester la technologie Deltec à la fois sur les pistes d'essai extérieures et au sein du stand de DAHON, et de découvrir les avantages de cette technologie révolutionnaire. Deltec est un câble pratique qui renforce la résistance et la rigidité du cadre d'un vélo. Il s'agit d'un grand progrès pour la technologie de conception des vélos, car il rend les vélos pliants à une seule barre plus rigides, plus résistants et plus rapides que certains VTT à grandes roues.

Avec plus de 40 ans d'innovation dans le domaine des vélos pliants de haute performance, DAHON a reçu les éloges du secteur du vélo lors du salon. DAHON a été reconnu parl e China Cycle comme l'une des entreprises les plus spécialisées, les plus raffinées et les plus innovantes dans le domaine des vélos. Sa technologie Sharing 360 a également marqué les esprits. Sur le stand, elle a attiré l'attention de nombreuses entreprises du secteur, qui ont discuté de collaborations potentielles avec l'équipe.

China Cycle 2023 a été un grand succès pour DAHON, le pionnier du vélo pliant a enchanté les fans et le secteur avec sa technologie de vélo mondialement reconnue. La marque se tourne maintenant vers l'avenir tout en restant engagée dans le développement et l'amélioration de ses produits afin que tous les clients puissent vivre des expériences de conduite de qualité. DAHON présentera ses derniers modèles au monde entier lors de deux prochains salons du vélo : Inabike à Jakarta, en Indonésie (du 24 au 26 mai) et Eurobike à Francfort, en Allemagne (du 21 au 25 juin).

