¿De verdad existe algo así como un almuerzo gratis en automatización? El programa Accelerator de Parascript es lo más cercano que hay.

LONGMONT, Colorado, 22 de marzo de 2022 /PRNewswire/ -- Vamos al grano: no nos interesa venderle nuestro software. Solo nos interesa lograr resultados.

En un momento en que la mayoría de los proveedores se enfoca en las ventas confirmadas, dejando a sus clientes gestionar los increíbles costos y riesgos asociados con el logro de un proyecto exitoso de adopción de tecnología, debe haber una mejor manera de hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que trabajó codo a codo con un proveedor, donde asumieron el riesgo de satisfacer sus expectativas? ¿Sin que esto implicase una gran cantidad de facturas de servicios profesionales y órdenes de cambio? Esa no es la manera de asociarse.

Parascript cree que ha llegado el momento de aprovechar el poderoso aprendizaje automático donde realmente importa: ofrecer resultados reales sin los costos y riesgos tradicionales motivados por la complejidad. Y estamos listos para demostrarlo.

"Con nuestro nuevo programa Accelerator, los clientes obtienen una reducción de costos del 50 % como mínimo y necesitan comprar nada", afirmó Dawn Wood, vicepresidente de Ventas de Parascript. "No hay gastos de capital iniciales ni suscripciones continuas. No hay servicios profesionales que deban configurarse e implementarse. No es necesario vigilar el sistema de manera continuada. Sin necesidad de desechar y reemplazar su inversión actual en tecnología".

¿Qué ofrece el programa?

Parascript puede ofrecer un programa sin riesgos enfocado en los resultados obtenidos gracias a la inversión significativa en la modernización de sus capacidades dirigidas a reducir simultáneamente el costo y la complejidad asociadas con las implementaciones del procesamiento inteligente de documentos (IDP) y a garantizar altos niveles de rendimiento.

El sistema, denominado "aprendizaje inteligente", emplea una serie de técnicas de aprendizaje automático, cada una preparada para optimizar una tarea específica. El aprendizaje inteligente puede aprender en varios modos diferentes, incluida la operación sin supervisión únicamente de datos etiquetados. Una vez en producción, el rendimiento se monitorea en segundo plano sin interrupciones en el flujo de trabajo y se optimiza y adapta automáticamente a los nuevos requerimientos y datos.

"A diferencia de otros software empresariales, la automatización de documentos siempre ha tenido obstáculos para su adopción, en gran medida porque el retorno de la inversión se basa en altos niveles de entrega precisa de datos", afirmó Greg Council, vicepresidente de Marketing y Gestión de Productos de Parascript. "Lograr un alto rendimiento requiere mucho esfuerzo no solo para aprender el software, sino también para dedicar tiempo y esfuerzo a adquirir conjuntos de datos, configurar el sistema y optimizarlo para garantizar datos de alta calidad. El aprendizaje inteligente convierte efectivamente todos estos esfuerzos manuales, riesgosos y complejos en un tiempo de cómputo confiable y de bajo costo".

"Evaluamos cuidadosamente diferentes técnicas de aprendizaje automático para cada tipo de tarea, enfocadas en lograr un rendimiento óptimo con sencillez", agregó Igor Kil, vicepresidente sénior de I+D de Parascript. "Este enfoque da como resultado un sistema sin las debilidades inherentes de otras soluciones de aprendizaje automático basadas exclusivamente en uno o algunos tipos de aprendizaje automático".

Cómo funciona

Cada interacción comienza con un énfasis en los aspectos clave necesarios para satisfacer las necesidades de automatización y reducción de costos del cliente. A partir de allí, Parascript se encarga de la capacitación en materia de recopilación, selección y análisis de datos que culmina en modelos optimizados de desarrollo Smart Learning. A continuación, probamos el sistema con datos de prueba a ciegas para verificar el nivel de rendimiento en comparación con las expectativas de los clientes. Una vez aceptado, entregamos el sistema y lo integramos en su flujo de trabajo existente, teniendo cuidado de minimizar cualquier perturbación en los procesos y flujos de trabajo existentes que deban preservarse. Una vez en producción, el sistema mantiene el rendimiento automáticamente con el cliente logrando ahorros operativos inmediatos. Parascript solo obtiene sus ingresos del ahorro de costos confirmado por el cliente.

¿Desea obtener más información?

Acerca de Parascript

Parascript no solo vende software; vendemos resultados reales y verificables que ayudan a las compañías a ahorrar más de USD 1.000 millones al año. Los clientes eligen a Parascript cuando desean utilizar IA aplicada para lograr una solución optimizada de captura de datos con los niveles más altos de automatización confiable. Parascript cuenta con más de tres décadas de experiencia en la aplicación de IA para resolver problemas complejos, con la automatización de procesos orientados a documentación que involucran más de cien mil millones de documentos cada año. Hemos automatizado la industria postal, las salas de correo comercial, las elecciones gubernamentales, los pagos y cientos de otros procesos. Visite Parascript.

Contacto con los medios: Ariane Barragan, [email protected], 720.731.3282

FUENTE Parascript, LLC

