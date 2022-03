Existe mesmo almoço grátis no setor de automação? O Accelerator, programa da Parascript, é o que mais se aproxima disso.

LONGMONT, Colorado, 22 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Vamos direto ao ponto: não estamos interessados em vender nosso software para você. Estamos interessados apenas em entregar resultados.

Em tempos em que a maioria dos fornecedores se concentram em vendas reservadas, deixando seus clientes com a responsabilidade de controlar os custos e riscos extraordinários associados à realização de um projeto de adoção de tecnologia bem-sucedido, é necessário que haja uma melhor alternativa. Quando foi a última vez que você trabalhou lado a lado com um fornecedor em que ele assumiu o risco de satisfazer suas expectativas? Um que não envolvesse uma montanha de faturas de serviços profissionais e pedidos de alteração? Isso não pode ser considerado uma parceria.

A Parascript acredita que chegou a hora de alavancar o poderoso aprendizado de máquina onde realmente importa: apresentando resultados reais sem os custos e riscos tradicionais orientados pela complexidade. E estamos preparados para provar isso.

"Com nosso novo programa Accelerator, os clientes obtêm redução mínima de 50% nos custos, e não há necessidade de comprar nada", disse Dawn Wood, vice-presidente de vendas da Parascript. "Não há despesas de capital iniciais ou assinaturas permanentes. Nenhum serviço profissional para configuração e implementação. Nenhuma manutenção contínua do sistema. Nenhuma remoção e substituição de seu atual investimento em tecnologia."

O que torna o programa possível?

A Parascript é capaz de oferecer um programa sem riscos focado em resultados entregues graças ao investimento significativo na modernização de seus recursos visando reduzir simultaneamente o custo e a complexidade associados às implementações de IDP, ao mesmo tempo que garante altos níveis de desempenho.

Chamado de "Smart Learning" (Aprendizado Inteligente), o sistema utiliza diversas técnicas de aprendizado de máquina, cada uma sob medida para otimizar uma tarefa específica. O Smart Learning pode aprender em vários modos diferentes, inclusive operando sem supervisão apenas com dados marcados. Uma vez em produção, o desempenho é monitorado em segundo plano sem interrupção do fluxo de trabalho e otimiza e se adapta automaticamente a novos requisitos e dados.

"Diferentemente de outros softwares empresariais, sempre houve uma barreira à adoção com automação de documentos, principalmente porque o ROI se baseia em altos níveis de entrega de dados precisos", disse Greg Council, vice-presidente de marketing e gerenciamento de produtos da Parascript. "Conseguir um alto desempenho requer muito esforço não apenas para aprender o software, mas também para dedicar tempo e esforço para adquirir conjuntos de dados, configurar o sistema e, em seguida, otimizá-lo para garantir alta qualidade de dados. O Smart Learning transforma efetivamente todos esses esforços manuais, arriscados e complexos em tempo de computação confiável e de baixo custo."

"Avaliamos cuidadosamente diferentes técnicas de aprendizado de máquina para cada tipo de tarefa, com foco em conciliar o desempenho ideal com a simplicidade", acrescentou Igor Kil, vice-presidente sênior de P&D da Parascript. "Essa abordagem resulta em um sistema sem as deficiências inerentes de outras soluções de aprendizado de máquina baseadas exclusivamente em um ou alguns tipos de aprendizado de máquina."

Como funciona

Todos os projetos começam com ênfase nos principais aspectos necessários para atender às necessidades de automação e redução de custos de um cliente. A partir daí, a Parascript gerencia a coleta, curadoria e análise de dados de treinamento, culminando no Smart Learning desenvolvendo modelos otimizados. Em seguida, testamos o sistema com dados de teste cegos para verificar o nível de desempenho em relação às expectativas do cliente. Uma vez aceito, entregamos o sistema e o integramos a seu fluxo de trabalho existente, tomando cuidado para minimizar qualquer interrupção nos processos e fluxos de trabalho existentes que precisem ser preservados. Já na produção, o sistema mantém o desempenho automaticamente, com economias operacionais imediatas para o cliente. A Parascript só obtém seu faturamento com a economia de custos identificada pelo cliente.

Quer saber mais?

Sobre a Parascript

A Parascript não vende apenas software; vendemos resultados reais e verificáveis que economizam para as empresas mais de USD 1 bilhão por ano. Os clientes escolhem a Parascript quando desejam utilizar IA aplicada para conseguir uma solução otimizada de captura de dados com os mais altos níveis de confiabilidade de automação. A Parascript tem mais de três décadas de experiência na aplicação de IA para resolver problemas complexos, automatizando processos orientados para documentos que envolvem mais de 100 bilhões de documentos a cada ano. Automatizamos o setor postal, as salas de correios comerciais, as eleições governamentais, os pagamentos e centenas de outros processos. Acesse o site da Parascript.

Contato para a imprensa: Ariane Barragan, [email protected], 720.731.3282

FONTE Parascript, LLC

