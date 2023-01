"DELÉITESE CON LO INESPERADO" CON LA MÁS RECIENTE PROMOCIÓN MUNDIAL DE MARRIOTT BONVOY QUE PERMITE A LOS SOCIOS GANAR EL DOBLE POR CADA NOCHE

¡La promoción mundial ofrece la oportunidad de ganar hasta 75.000 puntos de bonificación y 75 Créditos de Noches Elite de bonificación!

BETHESDA, Md. , 24 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Marriott Bonvoy®, el galardonado programa de viajes de Marriott International invita a sus socios a explorar el extenso portafolio de marcas de Marriott Bonvoy® mientras aprovechan el programa al máximo. La más reciente promoción mundial se lanza el día de hoy, facilitando y acelerando la posibilidad de alcanzar la categoría Elite y acumular valiosos puntos.

Los socios Marriott Bonvoy® registrados pueden ganar 1.000 puntos de bonificación y un Crédito de Noche Elite de bonificación por cada noche de estadía pagada y elegible durante el periodo de acumulación de puntos de la promoción, del 7 de febrero hasta el 23 de abril de 2023. El registro está abierto desde hoy hasta el 9 de abril de 2023.

Los puntos de bonificación se pueden canjear por un sinfín de experiencias dentro del programa de viajes Marriott Bonvoy® -- desde noches gratuitas dentro del incomparable portafolio de marcas, pasando por Marriott Bonvoy Moments que suceden sólo una vez en la vida, hasta llevando la experiencia hotelera a su hogar con productos exclusivos de Marriott Bonvoy Boutiques.

Los Créditos de Noche Elite de bonificación hacen que cada noche de estadía cuente dos veces, lo que les permite a los socios registrados alcanzar niveles de afiliación Marriott Bonvoy® más altos con mayor rapidez. Esta promoción permite alcanzar la categoría Silver Elite luego de cinco noches de estancia y la categoría Platinum Elite luego de 25 noches de hospedaje durante el periodo promocional.

No existe un límite en el número de puntos de bonificación o Créditos de Noches Elite que se pueden obtener durante el periodo de acumulación de puntos de la promoción. Una vez que los socios se hayan registrado en la promoción, podrán empezar a ganar bonificaciones desde la primera noche de su alojamiento y todas las noches elegibles hasta el 23 de abril de 2023.

Esta promoción mundial es una oportunidad excepcional para deleitarse con lo inesperado. Descubra nuevos destinos en cada rincón del mundo a través del extraordinario portafolio de marcas de Marriott Bonvoy®.

A continuación algunos detalles importantes:

Los socios se deben registrar antes del 9 de abril de 2023.

El periodo de acumulación de puntos de la promoción va del 7 de febrero de 2023 al 23 de abril de 2023.

Las estadías completadas antes del registro no son elegibles para ganar puntos de bonificación o Créditos de Noches Elite con esta promoción.

Con esta promoción, los socios pueden ganar un número ilimitado de puntos de bonificación y de Créditos de Noches Elite durante el periodo de acumulación de 75 noches, hasta 75.000 puntos de bonificación y 75 Créditos de Noches Elite.

Los socios deben reservar las estancias directamente con Marriott en Marriott.com, la aplicación móvil de Marriott Bonvoy o a través de un centro de reservas. Las tarifas disponibles a través de la mayoría de los terceros minoristas en línea y las tarifas de determinadas agencias de viajes no califican para esta promoción.

Las noches de alojamiento con canje de premios, incluyendo los premios Efectivo + Puntos, los Premios de Noches Gratuitas o los canjes de puntos no son elegibles para la promoción.

Las siguientes marcas no participan en la promoción: Homes & Villas by Marriott Bonvoy, Marriott Executive Apartments®, y semanas ocupadas por el propietario en el Marriott Vacation Club®, Marriott Grand Residence Club®, Sheraton Vacation Club®, Westin Vacation Club®, The Ritz-Carlton Club®, St. Regis Residence Club® y Luxury Collection Residence Club.

Todos los Términos y Condiciones en el siguiente enlace: https://www.espanol.marriott.com/loyalty/promotion.mi?promotion=ET23

Acerca de Marriott Bonvoy®

Marriott Bonvoy, el galardonado programa de viajes y mercado de Marriott International, les ofrece a sus socios acceso a experiencias transformadoras y sorprendentes a la vuelta de la esquina y en todo el mundo. El portafolio de 30 marcas extraordinarias de Marriott Bonvoy ofrece una hospitalidad de renombre en los destinos más memorables del mundo. Los socios pueden ganar puntos por sus estadías en hoteles y resorts, incluyendo resorts todo incluido y alquileres de viviendas premium, así como también a través de compras diarias con tarjetas de crédito de marca compartida. Los socios pueden canjear sus puntos por experiencias incluyendo futuras estadías, Marriott Bonvoy Moments™, o a través de los socios por productos de lujo de Marriott Bonvoy Boutiques®. Con la aplicación de Marriott Bonvoy, los socios disfrutan de un nivel de personalización y experiencia sin contacto que les permite viajar con tranquilidad. Para inscribirse gratuitamente o para conocer más información sobre Marriott Bonvoy, visite marriottbonvoy.com. Para descargar la aplicación de Marriott, diríjase aquí. Los viajeros también se pueden conectar con Marriott Bonvoy en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.

FUENTE Marriott International

