¡Despeje su camino para disfrutar las fiestas!

WASHINGTON, 21 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Es importante practicar buenos protocolos de seguridad todo el día, todos los días. Pero, en especial, es importante durante las fiestas. Hay tantos preparativos por hacer, decoraciones, compras, cocinar, que en ocasiones las personas pierden de vista algunos riesgos comunes que podrían terminar arruinando las celebraciones.

Para el Servicio Postal de los Estados Unidos, la seguridad de nuestros empleados y de las comunidades donde prestamos nuestros servicios siempre ha sido una prioridad esencial. Tenemos algunos consejos para mantener seguros, no solo a nuestro personal cuando esté entregando sus obsequios, sino también a usted y a su familia.

Cuidar a los empleados del Servicio Postal

Además de asegurarse de que quien trae sus paquetes tenga el camino despejado hasta su puerta, existen otras formas de proteger tanto a su repartidor como a otros empleados del Servicio Postal durante las fiestas y todo el año.

Evite empacar sus cajas más de la cuenta. Además de que podrían reventarse, las cajas empacadas en exceso pueden causar accidentes. Los artículos deben caber fácilmente dentro de la caja, sin abultar los lados ni romper las uniones. Si no logra empacar todo en una caja, considere usar un tamaño más grande o hacer varios envíos. Los clientes pueden adquirir gratuitamente cajas Priority Mail y Priority Mail Express de diferentes tamaños en su oficina postal más cercana.

Evite enviar artículos restringidos, como alcohol, o productos a base de alcohol, como colonias y perfumes. Los aerosoles o fuegos artificiales tampoco están permitidos. Por favor, consulte nuestro sitio web o pregunte a un empleado del Servicio Postal para obtener más información sobre artículos restringidos.

o pregunte a un empleado del Servicio Postal para obtener más información sobre artículos restringidos. Si corresponde, retire las baterías extraíbles de cualquier dispositivo que funcione con estas. Envuélvalas y ubíquelas junto a los artículos dentro del paquete. De ser posible, los clientes deberían incluir baterías nuevas en su empaque original sellado.

"La seguridad es importante durante todas las épocas del año. Pero incluso la persona más precavida podría olvidar hacer chequeos de seguridad simples y rápidos debido a los afanes y el trajín de la temporada de fiestas", afirmó Linda DeCarlo, directora sénior de seguridad y salud ocupacional de USPS. "Intente destinar unos cuantos minutos cada día para revisar y corregir riesgos potenciales dentro y fuera de su casa. Esos minutos podrían hacer la diferencia entre unas fiestas felices o no".

Dentro y fuera de la casa

Es mucho lo que usted puede hacer para prevenir o reducir los accidentes durante las fiestas. Cuando esté cocinando, voltee siempre los mangos de las ollas hacia la parte de atrás de la estufa para evitar chocarse accidentalmente con estos y provocar derrames. Mantenga a los niños a un mínimo de 3 pies de distancia de la estufa y supervíselos todo el tiempo. Asegúrese de que no haya nada que pudiera incendiarse cerca de la estufa cuando está caliente.

Si está afuera, retire la nieve y el hielo de los escalones, andenes, accesos y alrededor de su buzón. Asegúrese también de poner sal en las zonas que despeje para evitar que se vuelvan a congelar.

La nieve y el hielo pueden no ser un problema para usted, pero eso no quiere decir que no deba vigilar los riesgos en el exterior de su casa. Los equipos de jardinería, los juguetes y los desechos de jardinería sobre su césped, senderos o escalones pueden causar caídas o accidentes graves. Para los habitantes de la casa puede ser fácil evitar estos riesgos, pero para su repartidor puede no serlo. En muchas ocasiones los repartidores tienen sus manos llenas de paquetes y podrían no ver los obstáculos que hay en el camino. Solo toma un momento verificar que su jardín y andenes estén libres de riesgos para mantener a todas las personas seguras.

Los familiares peludos

Nosotros amamos a los peludos que son parte de la familia. Ellos son una alegría todo el tiempo. Pero hasta los perros mejor educados, incluso los gatos, pueden representar un desafortunado riesgo para las personas que no conocen.

El año pasado, más de 5,800 empleados del servicio postal, y la impresionante cantidad de 4.5 millones de estadounidenses, fueron atacados por perros. Muchos de estos ataques podrían haberse evitado si los dueños de los perros hubieran tomado un momento extra de precaución. El Servicio Postal participa en la Semana Nacional de la Prevención de Mordeduras de Perros todos los años, y aquí presentamos algunos consejos para que usted, su repartidor y su perro estén seguros durante las fiestas y todo el año.

Si la persona que trae su correo o sus paquetes va a hacer la entrega en la puerta, lleve a su perro a una habitación separada y cierre esa puerta antes de abrir la de la casa. Algunos perros irrumpen a través de las puertas mosquitero o ventanas laminadas para atacar a los visitantes. Los propietarios de los perros deben asegurar a la mascota de la familia.

Los padres deben indicarle a sus hijos y a otros miembros de la familia que no reciban la correspondencia directamente del repartidor si está presente la mascota familiar, ya que el perro puede interpretar el gesto de la persona entregando el paquete como una amenaza.

La seguridad de los empleados del Servicio Postal es una prioridad esencial para la organización. Si un empleado se siente amenazado por un perro, o si hay un perro suelto o sin correa, es posible que se le pida al propietario que recoja su correspondencia en la oficina postal, al menos hasta que el repartidor pueda verificar que la mascota está sujetada. Si un perro está deambulando por el barrio, también es posible que se le pida a su dueño que recoja su correspondencia en la oficina postal local.

