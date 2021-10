« Développer la biomédecine dans la région de la grande baie : Opportunités et Défis » Sommet tenu à Shenzhen

M. Li Bin, directeur adjoint de la Commission nationale de la santé (NHC) et membre du conseil de direction du parti de la NHC, était à la tête de la délégation des responsables gouvernementaux participant au sommet. M. Li a applaudi l'approvisionnement centralisé en volume des produits pharmaceutiques consommables, une politique majeure des efforts de réforme des médicaments du Comité central du CPC à partir de 2020. Grâce à cette nouvelle politique, les capacités de R&D et d'innovation de la Chine en matière de nouveaux médicaments, ainsi que l'assurance qualité, la capacité d'approvisionnement et l'utilisation clinique ont toutes été remarquablement améliorées.

M. Gong Xixiang, membre du conseil de gestion du parti et secrétaire général de l'agence de presse Xinhua, a souligné que Shenzhen, qui est l'une des villes moteurs de la grande région de la baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, aspire à devenir un leader et un centre d'innovation dans le domaine de la biomédecine.

M. Xu Jianping, directeur du département de l'ouverture régionale de la Commission nationale du développement et de la réforme, a exhorté la région de la Grande Baie à jouer un rôle de premier plan dans le développement de la Route de la soie de la santé, au profit de la Chine et des autres pays concernés.

M. Liu Ruyin, fondateur et président de Cheerland Biologics, a déclaré que Cheerland, dont le siège est à Shenzhen, s'efforce de devenir un leader régional et national dans le domaine des biotechnologies. Elle a constitué une équipe de gestion de classe mondiale composée de cadres internationaux, dirigée par M. Michael Garvey, président et directeur général de l'Office. Cheerland a également mis en place un écosystème biomédical composé de laboratoires de diagnostic basés sur le séquençage de gènes, d'une plateforme de développement de médicaments et de pipelines, de services médicaux, et maintenant de CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat). Cheerland est en train de construire la première base de produits biologiques à grande échelle CDMO (Bio-CDMO) en Chine, visant à fournir des services Bio-CDMO standard, à faible coût et à l'échelle commerciale aux clients mondiaux de la biotechnologie. La cérémonie de lancement mondial de Cheerland Bio-CDMO et la cérémonie de signature d'un contrat de service ont eu lieu lors du sommet.

Un panel composé d'académiciens et de leaders de l'industrie a discuté de la manière dont la Grande Baie peut promouvoir un développement de haute qualité de l'industrie biomédicale dans le climat économique et géopolitique actuel.

À propos de Cheerland Biologics

Cheerland Biologics, co-organisateur du sommet, a été créé à Shenzhen en avril 2016 et élu au projet de marque nationale de l'agence de presse Xinhua en avril 2021. Cheerland vise à réduire considérablement le coût des produits biologiques et à rendre la biomédecine accessible à tous, grâce à l'innovation technologique et à la fourniture de services de fabrication à grande échelle à l'industrie biotechnologique mondiale.

