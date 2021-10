В Шэньчжэне прошел саммит по развитию биомедицины в регионе Большого залива

В Шэньчжэне состоялся саммит «Развитие биомедицины в регионе Большого залива: возможности и задачи»

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 20 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- 16 октября в Шэньчжэне (Китай) был успешно проведен саммит на тему «Развитие биомедицины в регионе Большого залива: возможности и задачи» (Developing Biomedicine in the Greater Bay Area: Opportunities and Challenges). Руководители высшего звена и эксперты из правительственных, промышленных, научных и медицинских кругов собрались для анализа возможностей и задач, связанных с развитием биомедицинской отрасли в регионе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао в нынешних экономических условиях и международной обстановке.