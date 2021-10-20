В Шэньчжэне прошел саммит по развитию биомедицины в регионе Большого залива

Саммит был организован Управлением национального проекта продвижения брендов информационного агентства «Синьхуа» совместно с компаниями China News Development Shenzhen, CFBond.com и Cheerland Biologics на спонсорские средства компании Shenzhen Investment Holdings Capital при поддержке Административного комитета нового района Дапэн (Шэньчжэнь).

Г-н Ли Бинь (Li Bin), заместитель директора и член Совета управляющих Национальной комиссии здравоохранения (NHC), возглавлял делегацию представителей органов власти, присутствовавшую на Саммите. Г-н Ли выразил одобрение политики централизованных закупок медицинских расходных материалов на основе ожидаемых объемов, которая является одним из приоритетных направлений в рамках реформы оборота медикаментов, проводимой Центральным комитетом КПК начиная с 2020 года. Благодаря новой политике отмечается заметное повышение научно-исследовательского и инновационного потенциала Китая в сфере разработки новых лекарственных средств, гарантируется их качество, а также способность обеспечивать бесперебойные поставки и возможности для клинического применения лекарственных средств.

Г-н Гун Сисян (Gong Xixiang), член Совета управляющих и генеральный секретарь информационного агентства «Синьхуа», отметил, что Шэньчжэнь, являющийся одним из ключевых городов в регионе Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, стремится стать одним из лидеров и инновационных центров биомедицины.

Г-н Сюй Цзяньпин (Xu Jianping), директор регионального отдела по вопросам обеспечения открытости Государственного комитета по развитию и реформам, настоятельно призвал регион Большого залива взять на себя одну из ведущих ролей в развитии «Шелкового пути здоровья» на благо Китая и других заинтересованных стран.

Г-н Лю Руйинь (Liu Ruyin), учредитель и председатель правления компании Cheerland Biologics, сообщил, что компания Cheerland, штаб-квартира которой находится в Шэньчжэне, намеревается стать одним из региональных и национальных лидеров в области биотехнологий. В компании создана управленческая команда мирового класса с руководителями международного уровня, которую возглавляет президент и председатель правления Майкл Гарви (Michael Garvey). Компания Cheerland также внедрила биомедицинскую экосистему, включающую в себя диагностические лаборатории, использующие технологию генетического секвенирования, а также платформу для разработки лекарственных средств и соответствующие коммуникации, медицинские службы, а теперь и CDMO (службу по разработке контрактов и подрядному производству). Cheerland строит первую крупномасштабную биотехнологическую базу CDMO (Bio-CDMO) в Китае с целью предоставления потребителям биотехнологической продукции из разных стран недорогих услуг Bio-CDMO коммерческого масштаба, соответствующих международным стандартам. В ходе Саммита состоялась всемирная церемония запуска Cheerland Bio-CDMO, а также церемония подписания контрактов на обслуживание.

В экспертной группе с участием ученых и лидеров отрасли обсуждался вопрос о том, как регион Большого Залива может способствовать высококачественному развитию биомедицины в современных экономических и геополитических условиях.

Информация о компании Cheerland Biologics

Компания Cheerland Biologics, являющаяся одним из организаторов Саммита, была основана в апреле 2016 года в Шэньчжэне, а в апреле 2021 года включена в Национальный проект продвижения брендов информационного агентства «Синьхуа». Cheerland стремится к существенному снижению себестоимости биотехнологических препаратов и обеспечению общедоступности биомедицины за счет научно-технического новаторства и предоставления крупномасштабных производственных услуг мировой биотехнологической отрасли.

Ссылки на вложенные изображения:

Ссылка: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=404338

Подпись: Всемирная церемония запуска Cheerland Bio-CDMO

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1665263/Summit.jpg

SOURCE Cheerland Biologics