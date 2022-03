¿Drifting en un centro comercial? La segunda parte del Pitch de Toyota da otro giro en los anuncios de automóviles

Comprar a velocidad GR

"The Focus Group" es un anuncio de cuatro minutos que fue rodado en los polvorientos pasillos de un centro comercial abandonado en los suburbios de Chicago. Creado por Sweatpants Media en colaboración con Toyota Gazoo Racing, constó de una intrincada sesión de tres días a gélidas temperaturas invernales que llenó los espacios vacíos con el rechinamiento de los neumáticos mientras los pilotos profesionales recorrían cuidadosamente los pasillos del centro comercial.

"Después de un rodaje tan divertido y exitoso con Toyota en el que el Supra hizo 'el Pitch', nos entusiasmó asociarnos de nuevo para hacer una continuación con el GR86", expresó el productor Elliot Blanco. "Queríamos una ubicación única para esta producción, y tuvimos la suerte de encontrar un centro comercial abandonado fuera de Chicago. Con la ubicación perfecta, automóviles fabulosos y pilotos espectaculares, pudimos llevarlos hasta el límite y crear una producción increíblemente épica; ¡estamos ansiosos por la siguiente!"

Sweatpants creó ambos anuncios "Pitch", dirigidos por Alberto Blanco y el director creativo Mike Zeller, para mostrar cómo el nuevo GR86 simboliza la autoexpresión con un automóvil deportivo elegante y divertido de conducir. En "The Focus Group", la auténtica autoexpresión se exhibe a través de una conducción hábil y de los encantados miembros del grupo de enfoque. Mientras que la conducción mundana se convierte en un caso de aburrimiento instantáneo.

Colocaciones de la campaña en los medios

La entrega "Focus Group" del GR86 y "The Pitch" es una campaña social que se emite por las redes sociales y la colocación de videos digitales dirigidos a los entusiastas de los automóviles y a los compradores de automóviles deportivos. Toyota compartirá el anuncio en las plataformas de redes sociales de propiedad de Toyota USA en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. "The Focus Group" y "The Pitch" también están disponibles para su visualización en la página de GR Family en Toyota.com.

La campaña "The Pitch" se desarrolló teniendo en cuenta a las principales audiencias transculturales de toda América. Las campañas de Toyota se integran a través de un resumen estratégico, una idea creativa y un plan de medios, y crean un enfoque de marketing cohesivo que incluye el marketing multicultural y el modelo de mercado total.

El énfasis digital de la campaña consiste en colocaciones pagadas en redes sociales con una combinación de anuncios nativos en video y enlaces de video. La pieza completa de cuatro minutos se emitirá exclusivamente en YouTube. La campaña digital se llevará a cabo durante abril y mayo, justo cuando se pone en marcha la temporada de conducción primaveral en la mitad norte de los Estados Unidos.

Acerca del GR86 2022

El nuevo Toyota GR86 2022, la nueva generación del automóvil para conductores de Toyota, ofrece una diversión asequible de automóvil deportivo con un motor más grande de 2.4 litros que ofrece mejores tiempos de aceleración de 0 a 60. Disponible en dos versiones, el nuevo GR86 cuenta con un interior y exterior rediseñados a un precio de venta minorista sugerido por el fabricante (MSRP) de solo $27,700. Ya disponible en los concesionarios de Toyota, las emociones están a la vuelta de la esquina con el nuevo GR86 2022.

Algunas características clave son:

Maniobrabilidad precisa, centro de gravedad bajo y equilibrio casi perfecto

Disponible con transmisión de 6 velocidades manual o automática con levas de cambios

El motor plano de cuatro cilindros de 2.4 L recompensa a los conductores con una curva de torque mejorada en todo el rango de revoluciones

La precisión de la maniobrabilidad se ve maximizada por los ductos de ventilación y las salidas de aire funcionales

El interior actualizado cuenta con nuevos asientos, un panel digital de instrumentos de 7 in y un sistema multimedia

Membresía gratuita por un año a la National Auto Sport Association (NASA) con 1 evento de conducción de alto rendimiento (HPDE)

TOYOTA GAZOO Racing

TOYOTA GAZOO Racing encarna el compromiso de Toyota de superar todos los límites para fabricar automóviles "cada vez mejores", forjar nuevas tecnologías y encontrar soluciones de movilidad bajo las condiciones extremas de los deportes motorizados. Competir en todo tipo de caminos, sin importar cuál sea el desafío, inspira a TOYOTA GAZOO Racing a mejorar continuamente la calidad de todos los vehículos Toyota y a diseñar el futuro ADN de Toyota, que aporta libertad, aventura y el gusto de conducir a todos. Para obtener más información, visite www.toyotagazooracing.com.

Acerca de Toyota

Toyota (NYSE:TM) ha sido parte del tejido cultural de los Estados Unidos durante más de 60 años y está comprometida con el desarrollo de la movilidad sostenible de última generación a través de sus marcas Toyota y Lexus, además de sus casi 1,500 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 39,000 personas en los Estados Unidos, quienes han contribuido al diseño, la ingeniería y el ensamblaje de casi 32 millones de automóviles y camionetas en nuestras nueve plantas de fabricación. Para 2025, la 10.ª planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en la carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, una cuarta parte de las ventas de la compañía en los Estados Unidos en 2021 fueron de vehículos eléctricos.

Para ayudar a inspirar a la próxima generación a seguir carreras en campos basados en STEM, incluido el de la movilidad, Toyota lanzó su centro de educación virtual en www.TourToyota.com, que ofrece una experiencia inmersiva y la oportunidad de visitar de manera virtual muchas de sus plantas de producción en los Estados Unidos. Este centro también incluye una serie de lecciones y planes de estudio basados en STEM gratuitos a través de los socios de la Fundación Toyota USA, excursiones virtuales y mucho más. Para obtener más información acerca de Toyota, visite www.ToyotaNewsroom.com.

