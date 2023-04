《多芬自信养成项目》呼吁解决社交媒体造成的心理健康危机

为了进行系统性变革,《多芬自信养成项目》正在与文化偶像暨人民拥护者Lizzo、Common Sense Media和ParentsTogether Action合作,推动有关儿童社交媒体安全的立法

新泽西州恩格伍德克利夫斯2023年4月12日 /美通社/ -- 今日,《多芬自信养成项目》(Dove Self-Esteem Project)宣布了新的行动,旨在通过儿童网络安全运动(Campaign for Kids Online Safety)解决与社交媒体使用相关的当前青年心理健康问题的增长。 虽然社交媒体可以成为一股有益的力量,但它也是当今年轻人心理健康面临的最大威胁之一。 目前,社交媒体主要由青少年及其监护人进行自我监管,研究表明其与负面的青少年心理健康结果有着固有的联系。 事实上,《新2023年多芬自信养成项目》研究显示,每10名青年心理健康专家中就有8人表示社交媒体正在加剧心理健康危机。

《2023年多芬自信养成项目》儿童网络安全研究1 的其他统计数据发现:

80%的年轻人认为他们这个年龄的人沉迷于社交媒体

超过50%的年轻人表示社交媒体让他们及其同龄人感到焦虑

10个年轻人(10-17岁)中有7个在社交媒体上接触到鼓励减轻体重/身体转变的内容

76%的美国年轻人表示社交媒体可以让年轻人改变自己的外表

51%的年轻人(14-17岁)接触过鼓励限制饮食或饮食失调行为的内容

超过一半的青年心理健康专家表示,在社交媒体上接触有害美容内容会导致饮食失调或自残等身体后果

超过一半(58%)的美国家长认为,实现社交媒体平台变革的唯一方法是在该领域实施立法

自2004年以来,多芬一直通过《多芬自信养成项目》培养年轻人的身体自信和自尊,迄今为止,教育了全球9400多万青年。 2023年,《多芬自信养成项目》正在发展其使命,通过儿童网络安全运动,支持更安全的社交媒体设计以帮助社交媒体成为更正向的地方。

多芬公司首席营销官Alessandro Manfredi解释道:「多芬长期致力于为美容带来正面的变化,并采取行动,通过#NoDigitalDistortion、反转自拍/自拍对话和#DetoxYourFeed等活动,使社交媒体成为一个更正向的地方。 虽然社交媒体的某些方面可以促进年轻人的创造力和联系,但数据显示在线有毒内容正在损害当今年轻人的心理健康。 如果没有真正的变化,年轻人将继续牺牲健康 。 我们有责任采取行动,支持在社交媒体上营造更安全的环境,帮助保护年轻人的心理健康。 这意味着跨越个人干预来推动系统性变革。」

尽管两党议员都在努力推动保护儿童接触有害内容和令人上瘾的算法等事物的立法,但进展速度还不够快。

《多芬自信养成项目》正在与文化偶像暨人民拥护者Lizzo、 Common Sense Media 和 ParentsTogether Action合作,以推动《2023年儿童在线安全法》(KOSA)。该法案支持更新保护儿童在线体验的设计标准、保障措施和工具,并将限制他们接触被证明侵蚀其自尊的有毒美容内容。 KOSA法案概述了社交媒体设计和黑盒算法的更高透明度,包括:

禁用令人上瘾的产品功能和选择退出算法推荐;

规定社交媒体平台有义务防止和减轻对未成年人的伤害,例如宣传自残、自杀、饮食失调、药物滥用和性剥削内容;

要求社交媒体平台进行年度独立审计,评估未成年人面临的风险;

向专家提供关键数据,以促成对未成年人安全和健康危害的研究。

Common Sense Media首席执行Jim Steyer表示:「在过去十年时间里,我们目睹了青年心理健康危机——自杀率飙升、自残住院以及儿童和青少年抑郁。 真正的变革需要伙伴关系、倡导以及在实地开展工作的承诺。 我们很自豪能与多芬合作,推进我们的使命,要求平台将安全作为默认设置,并确保社交媒体对当今这一代人来说是一个更安全的地方。」

为了提高人们对这个问题的认识并呼吁议员立即采取行动,《多芬自信养成项目》于4月11日星期二在洛杉矶召集了道德技术和青年心理健康方面的权威人士参加了一场声势巨大的现场活动,名为"呼吁儿童网络安全:变革论坛"(A Call for Kids' Online Safety: A Forum for Change),以青少年和父母为中心,分享他们的故事。 分享者得到了有影响力的声音的支持,包括文化偶像暨人民拥护者Lizzo、Common Sense Media首席执行官Jim Steyer、数字媒体专家、 Safiya U. Noble博士,以及斯坦福精神病学家暨社会设计专家 Nina Vasan。 现在可以在Dove.com上观看在Dove US YouTube、Instagram、Facebook和TikTok频道上流式传输的现场活动录制。

文化偶像暨人民拥护者Lizzo表示:「社交媒体应该是人们可以表达自我并成为美容信心的源泉,而不是焦虑的来源,这就是为什么我再次与Dove合作并呼吁平台做更多工作以为年轻人打造安全的社交媒体。 鉴于社交媒体对当今青少年心理健康的负面影响是毁灭性的,必须停止。 加入我们,用你的声音来帮助做出改变。」

在儿童网络安全运动的过程中,多芬将发布一部新的宣传影片,《Cost of Beauty: A Dove Film 》,记录一个年轻人精神健康受到社交媒体影响的真实故事。 这部影片是在与 National Alliance for Eating Disorders 和 Project HEAL 的心理健康和饮食障碍专家协商后制作的,旨在说明该问题的规模和影响,并推动紧急行动以保护下一代。

如果不真正改变社交媒体平台,孩子们将继续为自己的健康付出代价。 加入《多芬自信养成项目》,帮助让社交媒体成为儿童更安全的体验。

了解更多信息并在Dove.com/kidsonlinesafety # KidsOnlineSafety # LetsChangeBeauty上签署请愿书

