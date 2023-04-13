DOVE 自尊心提升計劃呼籲解決年輕人因社交媒體引起的心理健康危機

Apr 13, 2023, 13:59 ET
為了實現系統性改變，DOVE 自尊心提升計劃與文化偶像及人民代言人 Lizzo、Common Sense Media 及 ParentsTogether 合作，推動兒童社交媒體安全相關法例的立法
新澤西州恩格爾伍德克利夫斯2023年4月14日 /美通社/ -- 今天，Dove 自尊心提升計劃宣佈採取新行動「兒童網絡安全運動」，旨在解決社交媒體導致越來越多的年輕人產生心理健康的問題。社交媒體可以起到積極的作用，但亦是現今年輕人心理健康最大的威脅之一。目前，社交媒體主要由年輕人及其監護人自我規管，研究顯示這與年輕人的負面心理健康有著內在連繫。事實上，2023 年新推出的 Dove 自尊心提升計劃研究顯示，在 10 位年輕人心理健康專家中，有 8 位指出社交媒體正在助長心理健康危機。
2023 年新推出的 Dove 自尊心提升計劃兒童網絡安全研究1的額外統計數據指出：
- 80% 的年輕人認為同齡人都沉迷於社交媒體
- 超過 50% 的年輕人指稱社交媒體令他們及其同輩感到焦慮
- 10 位年輕人（10-17 歲）中有 7 位曾在社交媒體上接觸過鼓勵減肥／改變體型的內容
- 美國 76% 的年輕人指稱社交媒體會令年輕人想改變自己的外表
- 51% 的年輕人（14-17 歲）曾接觸過鼓勵節食或不正常飲食行為的內容
- 超過半數的年輕人心理健康專家指出，於社交媒體上接觸到不良的美容內容會引致生理後果，例如飲食失調或自殘
- 超過半數 (58%) 的美國家長認為，唯一能改變社交媒體平台的方法是實施網絡立法
自 2004 年以來，Dove 一直透過 Dove 自尊心提升計劃，為年輕人建立身體自信及自尊心，迄今為止已指導過全球逾 9,400 萬年輕人。2023 年，Dove 自尊心提升計劃逐步發展其使命，透過與「兒童網絡安全運動」合作，支持更安全的社交媒體設計，幫助社交媒體發揮更加積極的作用。
「Dove 長期致力於在美容界引入積極的改變，並與 #NoDigitalDistortion、Reverse Selfie/Selfie Talk、#DetoxYourFeed 等活動合作，對社交媒體採取相關行動，讓其發揮更積極的作用。社交媒體某些方面能夠推動創意，成為連繫年輕人的紐帶，同時數據亦顯示，不良內容正在損害現今年輕人的心理健康。若沒有真正的改變，年輕人的福祉將持續受到影響。」Alessandro Manfredi，Dove 的行銷總監解釋道。「我們有責任採取行動，支援在社交媒體上建立更安全的環境，協助保護年輕人的心理健康。這意味著要超越個別干預措施來實施系統性的改變。」
儘管兩黨立法者在努力推動立法，以保護兒童不接觸到不良内容和沉迷演算法，但進展不夠快。
Dove 自尊心提升計劃與文化偶像及人民代言人 Lizzo、Common Sense Media及ParentsTogether合作推動 2023 年兒童網絡安全法 (KOSA)，支持更新的設計標準、保護措施及工具，以保護兒童的整體網絡體驗，並且限制他們接觸已被證實有損自尊心的不良美容內容。KOSA 法案對社交媒體設計及黑箱演算法有更明確的規定，包括：
- 禁用令人沉迷的產品功能，並選擇不接受演算法推薦；
- 規定社交媒體平台有責任避免及減輕對未成年人的傷害，例如推廣自殘、自殺，飲食失調、藥物濫用及性剝削的內容；
- 要求社交媒體平台進行年度獨立審計，評估對未成年人的風險；
- 為專家提供關鍵數據，促進對危害未成年人安全及福祉的研究。
「過去十年，我們目睹了一場年輕人的心理健康危機 —— 直線上升的自殺率，因自殘而住院，以及兒童及青少年間的抑鬱症。」Common Sense Media 行政總裁 Jim Steyer 說。「真正的改變需要合作、宣傳和確切實行工作的承諾。很榮幸能與 Dove 合作推進我們的使命，要求各平台以安全為本，確保社交媒體對當代人更加安全。」
為了喚起對此議題的關注，並呼籲立法者立即採取行動，Dove 自尊心計劃召集了倫理科技和年輕人心理健康界的權威人士，於 4 月 11 日星期二在洛杉磯舉行聲勢浩大的現場活動「A Call for Kids」網絡安全：A Forum for Change」，聚集年輕人及家長來分享他們的故事。分享者得到了具有影響力的人物的支持，包括文化偶像及人民代言人 Lizzo、Common Sense Media 行政總裁 Jim Steyer、數位媒體專家 Safiya U. Noble 博士及史丹福精神科醫生及社會創新設計專家 Nina Vasan 博士。Dove US YouTube、Instagram、Facebook 及 TikTok 頻道的現場活動直播錄影現在可以到 Dove.com 上瀏覽。
「社交媒體本是人們表達自我的地方，並且是美麗自信的來源，而不是製造焦慮。所以我再次與 Dove 合作，呼籲各平台採取更多行動，讓年輕人更安全地使用社交媒體。」文化偶像及人民代言人 Lizzo 說。「看到當今社交媒體對年輕人心理健康造成的負面影響，我非常震驚，必須阻止這一切。加入我們，為實現改變盡一分力量。」
作為「兒童網絡安全運動」的一份子，Dove 正在發佈一部新的宣傳片「美麗的代價：Dove 電影」(Cost of Beauty: A Dove Film)，其中記錄了一位心理健康受社交媒體影響的年輕人的真實故事。這部電影與 National Alliance for Eating Disorders及Project HEAL 的心理健康及飲食失調專家協商後製作，旨在說明此議題的規模和影響，並推動緊急行動來保護下一代。
社交媒體平台不發生真正的改變，兒童就會繼續付出犧牲其福祉的代價。參加 Dove 自尊心提升計劃，幫助將社交媒體變成對兒童更安全的體驗。
請前往 Dove.com/kidsonlinesafety 了解更多並簽署聯署 #KidsOnlineSafety #LetsChangeBeauty
關於本研究： 全新的 2023 年兒童網絡安全 Dove 自尊心提升計劃研究由一間全球性、多學科研究、分析及數據咨詢公司 Edelman DXI 於 2023 年 1 月至 2 月，在美國、英國及加拿大透過網絡問卷的方式進行，調查對象包括 1,318 名女生、556 名男生、1,520 位家長、4,046 名普羅大眾及 154 名年輕人心理健康專家，樣本總數為 7,594 位受訪者。
關於 Dove
Dove 在 1957 年於美國開展事業，推出了 Beauty Bar 及其專利混合的溫和潔面乳和 ¼ 保濕乳霜。Dove 的傳統以保濕為基礎，效果得到市場驗證，Dove 因此從 Beauty Bar 發展成為全球最受喜愛的美容品牌之一。女性一直是我們的靈感來源，從一開始，我們就致力為所有女性提供卓越的呵護，並且在我們的廣告中宣揚真正的美。Dove 相信每個人都有美麗的一面。美麗應該帶來自信而非焦慮。Dove 的使命是啟發各地的女性對外表形成正確的看法，實現她們潛在的美。
六十年來，Dove 一直致力為擴展美麗的狹窄定義而努力不懈。藉著「Dove Real Beauty Pledge」，Dove 承諾︰
- 描繪真誠、多樣及有尊嚴的女性。展示不同年齡、體形、族裔、髮色、類型和風格的女性。
- 描繪真實生活中的女性，不會有任何數碼扭曲，而且所有影像均獲得受展示女性的許可。
- 作為全球最大型的自尊教育供應者，透過 Dove 自尊心提升計劃協助年輕人建立身體自信和自尊。
關於 Unilever Unilever 是世界領先的美容保健及個人護理、家庭護理、營養品和點心產品供應商之一，在 190 多個國家和地區銷售，每天有 25 億人使用該公司的產品。我們有 14.9 萬名員工，2020 年實現銷售額 507 億歐元。超過一半的業務在發展中市場和新興市場。我們有大約 400 個品牌廣泛用於全球各地的家庭 —— 包括標誌性的全球品牌，如 Dove、Lifebuoy、 Knorr、Magnum、OMO 及 Surf；其他品牌如 Love Beauty & Planet、Hourglass、Seventh Generation 及 The Vegetarian Butcher。
我們的願景是成為可持續發展業務的全球領導者，以展示我們如何以目標導向、適合未來的商業模式推動卓越績效。我們公司長期以來奉行不斷進取、有責任感的企業傳統。這可以追溯到我們的創辦人 William Lever，一百多年前他推出了世界首個專門品牌 Sunlight Soap，這亦是我們現在營運公司的核心。
聯合利華行動指南 (The Unilever Compass) 是我們的可持續發展經營策略，旨在幫助我們實現卓越業績，推動負責任地可持續發展，同時：
- 改善地球環境的健康
- 改善民眾的健康、信心和福祉；及
- 為建立一個更公平、更具社會包容性的世界作出貢獻。
雖然還有很多工作要做，但我們很自豪能於 2020 年成為道瓊斯可持續發展世界指數的行業領導者，以及 2020 年（連續第十年）在 GlobeScan/SustainAbility 可持續發展領導者調查中排名第一。
有關 Unilever 及旗下品牌的詳情，請瀏覽 www.unilever.com。
聯絡 Sherria Cotton | [email protected]
1 2023 年 Dove 自尊心提升計劃兒童網絡安全研究
Dove Self-Esteem Project
SOURCE Dove Self-Esteem Project
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