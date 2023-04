DOVE 自尊心提升計劃呼籲解決年輕人因社交媒體引起的心理健康危機

為了實現系統性改變,DOVE 自尊心提升計劃與文化偶像及人民代言人 Lizzo、Common Sense Media 及 ParentsTogether 合作,推動兒童社交媒體安全相關法例的立法

新澤西州恩格爾伍德克利夫斯2023年4月14日 /美通社/ -- 今天,Dove 自尊心提升計劃宣佈採取新行動「兒童網絡安全運動」,旨在解決社交媒體導致越來越多的年輕人產生心理健康的問題。社交媒體可以起到積極的作用,但亦是現今年輕人心理健康最大的威脅之一。目前,社交媒體主要由年輕人及其監護人自我規管,研究顯示這與年輕人的負面心理健康有著內在連繫。事實上,2023 年新推出的 Dove 自尊心提升計劃研究顯示,在 10 位年輕人心理健康專家中,有 8 位指出社交媒體正在助長心理健康危機。

2023 年新推出的 Dove 自尊心提升計劃兒童網絡安全研究1的額外統計數據指出:

80% 的年輕人認為同齡人都沉迷於社交媒體

超過 50% 的年輕人指稱社交媒體令他們及其同輩感到焦慮

10 位年輕人(10-17 歲)中有 7 位曾在社交媒體上接觸過鼓勵減肥/改變體型的內容

美國 76% 的年輕人指稱社交媒體會令年輕人想改變自己的外表

51% 的年輕人(14-17 歲)曾接觸過鼓勵節食或不正常飲食行為的內容

超過半數的年輕人心理健康專家指出,於社交媒體上接觸到不良的美容內容會引致生理後果,例如飲食失調或自殘

超過半數 (58%) 的美國家長認為,唯一能改變社交媒體平台的方法是實施網絡立法

自 2004 年以來,Dove 一直透過 Dove 自尊心提升計劃,為年輕人建立身體自信及自尊心,迄今為止已指導過全球逾 9,400 萬年輕人。2023 年,Dove 自尊心提升計劃逐步發展其使命,透過與「兒童網絡安全運動」合作,支持更安全的社交媒體設計,幫助社交媒體發揮更加積極的作用。

「Dove 長期致力於在美容界引入積極的改變,並與 #NoDigitalDistortion、Reverse Selfie/Selfie Talk、#DetoxYourFeed 等活動合作,對社交媒體採取相關行動,讓其發揮更積極的作用。社交媒體某些方面能夠推動創意,成為連繫年輕人的紐帶,同時數據亦顯示,不良內容正在損害現今年輕人的心理健康。若沒有真正的改變,年輕人的福祉將持續受到影響。」Alessandro Manfredi,Dove 的行銷總監解釋道。「我們有責任採取行動,支援在社交媒體上建立更安全的環境,協助保護年輕人的心理健康。這意味著要超越個別干預措施來實施系統性的改變。」

儘管兩黨立法者在努力推動立法,以保護兒童不接觸到不良内容和沉迷演算法,但進展不夠快。

Dove 自尊心提升計劃與文化偶像及人民代言人 Lizzo、Common Sense Media及ParentsTogether合作推動 2023 年兒童網絡安全法 (KOSA),支持更新的設計標準、保護措施及工具,以保護兒童的整體網絡體驗,並且限制他們接觸已被證實有損自尊心的不良美容內容。KOSA 法案對社交媒體設計及黑箱演算法有更明確的規定,包括:

禁用令人沉迷的產品功能,並選擇不接受演算法推薦;

規定社交媒體平台有責任避免及減輕對未成年人的傷害,例如推廣自殘、自殺,飲食失調、藥物濫用及性剝削的內容;

要求社交媒體平台進行年度獨立審計,評估對未成年人的風險;

為專家提供關鍵數據,促進對危害未成年人安全及福祉的研究。

「過去十年,我們目睹了一場年輕人的心理健康危機 —— 直線上升的自殺率,因自殘而住院,以及兒童及青少年間的抑鬱症。」Common Sense Media 行政總裁 Jim Steyer 說。「真正的改變需要合作、宣傳和確切實行工作的承諾。很榮幸能與 Dove 合作推進我們的使命,要求各平台以安全為本,確保社交媒體對當代人更加安全。」

為了喚起對此議題的關注,並呼籲立法者立即採取行動,Dove 自尊心計劃召集了倫理科技和年輕人心理健康界的權威人士,於 4 月 11 日星期二在洛杉磯舉行聲勢浩大的現場活動「A Call for Kids」網絡安全:A Forum for Change」,聚集年輕人及家長來分享他們的故事。分享者得到了具有影響力的人物的支持,包括文化偶像及人民代言人 Lizzo、Common Sense Media 行政總裁 Jim Steyer、數位媒體專家 Safiya U. Noble 博士及史丹福精神科醫生及社會創新設計專家 Nina Vasan 博士。Dove US YouTube、Instagram、Facebook 及 TikTok 頻道的現場活動直播錄影現在可以到 Dove.com 上瀏覽。

「社交媒體本是人們表達自我的地方,並且是美麗自信的來源,而不是製造焦慮。所以我再次與 Dove 合作,呼籲各平台採取更多行動,讓年輕人更安全地使用社交媒體。」文化偶像及人民代言人 Lizzo 說。「看到當今社交媒體對年輕人心理健康造成的負面影響,我非常震驚,必須阻止這一切。加入我們,為實現改變盡一分力量。」

作為「兒童網絡安全運動」的一份子,Dove 正在發佈一部新的宣傳片「美麗的代價:Dove 電影」(Cost of Beauty: A Dove Film),其中記錄了一位心理健康受社交媒體影響的年輕人的真實故事。這部電影與 National Alliance for Eating Disorders及Project HEAL 的心理健康及飲食失調專家協商後製作,旨在說明此議題的規模和影響,並推動緊急行動來保護下一代。

社交媒體平台不發生真正的改變,兒童就會繼續付出犧牲其福祉的代價。參加 Dove 自尊心提升計劃,幫助將社交媒體變成對兒童更安全的體驗。

請前往 Dove.com/kidsonlinesafety 了解更多並簽署聯署 #KidsOnlineSafety #LetsChangeBeauty

關於本研究: 全新的 2023 年兒童網絡安全 Dove 自尊心提升計劃研究由一間全球性、多學科研究、分析及數據咨詢公司 Edelman DXI 於 2023 年 1 月至 2 月,在美國、英國及加拿大透過網絡問卷的方式進行,調查對象包括 1,318 名女生、556 名男生、1,520 位家長、4,046 名普羅大眾及 154 名年輕人心理健康專家,樣本總數為 7,594 位受訪者。

