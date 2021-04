¡El Noid™ Está de Regreso! El Villano de Domino's® Vuelve a Los Anuncios de TV y al Nuevo Juego Móvil Crash Bandicoot: On the Run!™

Si bien las pantallas de televisión son un buen lugar para que regrese un némesis clásico, los dispositivos móviles son el lugar más nuevo para que el Noid cause problemas. A partir del 7 de mayo, el Noid se unirá al episodio más reciente de la serie de juego de Crash Bandicoot, Crash Bandicoot: On the Run!, una nueva aventura móvil que rinde homenaje a la rica historia de 25 años de la querida franquicia. Por un tiempo limitado, el Noid será presentado como uno de los mini jefes del juego, enfrentando a los jugadores contra el Noid a medida que Crash progresa en la historia. ¡Evadir al Noid nunca ha sido tan divertido! Los jugadores también tendrán acceso a exclusivas caracterizaciones virtuales (skins) de jugador con temática de pizza de Domino's, que muestran a los jugadores el amor por todo lo relacionado con la pizza.

"Nos emociona lanzar nuestra primera colaboración para Crash Bandicoot: On the Run! con Domino's", comentó Richard Hocking, director de marketing de King, el desarrollador del juego. "Con el Noid haciendo su gran retorno este año y la franquicia de Crash Bandicoot celebrando su 25 aniversario, fue la oportunidad perfecta para que los jugadores se enfrenten al antihéroe de Domino's junto a otros jefes nostálgicos de Crash en esta nueva aventura móvil".

¿Te sientes sentimental por el Noid? Domino's actualmente tiene un número limitado de camisetas de "Hanging in There" y "Avoid the Noid" y, vasos disponibles para compra en Amazon. Todos las ganancias de la mercancía de Noid se destinarán a Domino's Partners Foundation, una organización independiente interna sin fines de lucro que brinda asistencia financiera a las franquicias de Domino's y a los miembros del equipo corporativo que lo necesiten. El Noid hasta se ha abierto camino en GIPHY, la plataforma en línea que alberga GIFs y stickers para usar en todas las plataformas de redes sociales. Los fans pueden encontrar y compartir a la criatura tortuosa buscando "The Noid" en los buscadores de GIF y stickers en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y TikTok, o visitando giphy.com/dominos.

Acerca de Domino's Pizza®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la empresa de pizza más grande del mundo basada en ventas minoristas globales. Se encuentra entre las principales marcas públicas de restaurantes del mundo, como una empresa global que cuenta con más de 17,600 tiendas en más de 90 mercados. Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $16.1 mil millones en 2020, con cerca de $8.3 mil millones en los Estados Unidos y más de $7.8 mil millones internacionalmente. En el cuarto trimestre de 2020, Domino's tuvo ventas minoristas globales de más de $5.5 mil millones, con más de $2.7 mil millones en Estados Unidos y más de $2.8 mil millones internacionalmente. Su sistema está conformado por propietarios independientes de franquicia, quienes representaban el 98% de las tiendas de Domino's hasta fines del cuarto trimestre de 2020. El énfasis en la innovación tecnológica ayudó a Domino's a lograr más de la mitad de todas las ventas globales minoristas en 2020 a través de los canales digitales. En Estados Unidos, Domino's generó más del 70% de las ventas en 2020 a través de los canales digitales y ha desarrollado varias plataformas innovadoras para pedidos, incluyendo Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo, Twitter y más. En 2019, Domino's anunció una asociación con Nuro para avanzar su exploración y prueba de entrega autónoma de pizza. A mediados de 2020, Domino's lanzó una nueva manera de pedir órdenes para llevar sin contacto en todo el país a través de Domino's Carside Delivery®, la cual pueden elegir los clientes al hacer un pedido online prepagado.

Pedidos – dominos.com

Información sobre la Compañía – biz.dominos.com

Recursos para Medios – media.dominos.com

Acerca de King

King es el desarrollador de juegos detrás de la mundialmente famosa franquicia Candy Crush, así como de exitosos juegos móviles, incluyendo Farm Heroes, Bubble Witch y Pet Rescue. Candy Crush es la franquicia de más ventas en las tiendas de aplicaciones en Estados Unidos, una posición que ha ocupado durante los últimos dos años, y los juegos de King están siendo jugados por 240 millones de usuarios activos mensuales a partir del cuarto trimestre de 2020. King, que forma parte del grupo Activision Blizzard desde su adquisición en 2016, emplea s casi 2,000 personas en estudios de juego en Estocolmo, Malmö, Londres, Barcelona y Berlín, y en oficinas en San Francisco, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Malta.

© 2021 Activision Publishing Inc. CRASH BANDICOOT: ON THE RUN!, CRASH BANDICOOT y CRASH son marcas comerciales de Activision Publishing, Inc. KING y el logo de la corona de KING son marcas comerciales de King.com Ltd.

