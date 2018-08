¡ELOQUII dice hola a Miami!

El destino de moda final para las mujeres de talla 14 hasta 28, el espacio de 1,900 pies cuadrados presenta el surtido de la marca en constante cambio de prendas de moda, desde vestidos y estilos de ocasiones especiales hasta vestuario para el trabajo y ropa exterior, hasta trajes de dos piezas y trajes de baño.

ELOQUII traerá selecciones inspiradas en la pasarela a las personas de Miami, con precios entre $19 y $225. Ubicada en un lugar central en el icónico Dadeland Mall del Sur de Miami, de propiedad de Simon, un líder global en compras, comidas y entretenimiento de primera y destinos multiusos, la elegante tienda, con elementos dorados por todo, tiene una atracción lujosa y indulgente que les encantarán a los compradores.

"Estamos emocionados de divertirnos en Miami y traerles a nuestros clientes la mejor moda, calidad y ajuste en la experiencia insignia ELOQUII en la tienda", dijo Mariah Chase, CEO.

Un sello distintivo de la experiencia de tienda de ELOQUII es un programa de estilización personal gratuita, que también está disponible en otras tiendas en Miami. ELOQUII ha elevado la experiencia al proporcionar a los compradores estilistas expertos que aconsejan en la tienda sobre las tendencias a través de citas individuales, sesiones de grupo sobre estilos y fiestas de estilizado entretenidas – todo completo con champán.

Para ELOQUII la diferencia entre querer y amar es el ajuste perfecto. La marca trabaja duro por adquirir el ajuste correcto. Los compradores en busca de lo último en tendencias también pueden aprovechar el acceso temprano a nuevas colecciones, exclusivo en eventos en la tienda, y el envío gratis para todos los pedidos en línea realizados en la tienda.

Conocido por colaborar con reconocidos diseñadores y marcas incluyendo la marca de estilo de vida de Reese Witherspoon, Draper James, y la muy esperada colección para el otoño de 2018, JASON WU x ELOQUII, ELOQUII estrena colecciones de última tendencia en la tienda cada mes. Provocando una revolución de moda que está cambiando la manera en que las mujeres compran, y a la industria de la moda en general, ELOQUII se emociona de traer su experiencia de última moda a Miami. Ya que, al igual que usted, saben que la moda no se detiene en la talla 12.

ELOQUII está ubicada en Dadeland Mall, cerca del Food Court, en 7535 N. Kendall Drive. ELOQUII estará abierta de lunes a sábado de 10:00am a 9:30pm y los domingos de 12:00pm a 7:00pm. Para más información, envíe un correo electrónico a dadeland@eloquii.com o llame al (305) 665-6227. Para detalles sobre eventos de aperturas de tiendas y promociones, siga a @ELOQUII en Instagram, Twitter y Facebook, y únase a la comunidad ELOQUII compartiendo sus looks #XOQ en Instagram.

ACERCA DE ELOQUII



ELOQUII Design Inc., con sede en Nueva York y Columbus, Ohio, es una compañía privada que está transformando la manera en que las mujeres talla 14+ se visten y participan en la moda. El destino pionero de comercio electrónico para la moda en tallas de 14 hasta 28, ELOQUII ofrece estilos impulsados por la tendencia a precios asequibles. La empresa, en categorías de mercancía que incluyen vestimenta, trajes de baño, calzado ancho y accesorios, estrena nuevas y emocionantes colecciones de última tendencia cada mes. ELOQUII también ofrece a clientes el acceso a contenido único a través de su plataforma Style & Substance, un catálogo editorial, y ha creado una comunidad en línea a través de su hashtag #XOQ, el cual permite a los clientes etiquetarse al sitio de la empresa vía Instagram. La marca actualmente se vende en su tienda de Pentagon City en Washington D.C., The Shops at North Bridge en Chicago, Easton Center en Columbus, Twelve Oaks Mall en Detroit, Michigan, y a través de www.ELOQUII.com. Siga a @ELOQUII en Instagram, Twitter y Facebook para detalles adicionales sobre eventos de aberturas de tiendas y promociones.

