« Experience 5G with YOFC » | YOFC présente son profil ouvert et intelligent au MWC Shanghai 2021

Au cours de ce webinaire, M. Michael Finch, analyste chez CRU, a été invité à partager ses idées sur les tendances de l'industrie de la fibre optique. Il a passé en revue l'évolution des principaux marchés régionaux, en soulignant les facteurs déterminants de la consommation de la FTTx et de la 5G. Selon lui, la demande de réseaux à large bande stables et de grande capacité, soutenue par des fibres optiques, devient plus importante que jamais, et les gouvernements à travers le monde relèvent également leurs objectifs en matière de FTTH. Cependant, la consommation mondiale de la FTTH est en baisse par rapport à son sommet de 2017, ce qui en fait de la 5G un facteur déterminant. En particulier, la construction de réseaux 5G autonomes nécessite davantage de fibres et de nouvelles infrastructures correspondantes. M. Finch estime qu'à partir de 2021, la 5G devrait avoir un impact plus profond sur la consommation mondiale de câbles optiques.

M. Raadjkoemar Matai, scientifique en chef de la fibre chez YOFC, a procédé à une présentation détaillée des nouvelles fibres optiques de YOFC pour les réseaux 5G. Il a affirmé que le trafic toujours plus important de données à l'ère de la 5G exerce une pression croissante sur la transmission de données et la largeur de bande des réseaux supports, et que le débit de transmission des réseaux dorsaux continuera à augmenter, passant de 100G à 200G/400G et même plus. Par conséquent, le développement préalable de fibres et de câbles optiques prenant en charge les systèmes 200G/400G jette les bases de la construction de réseaux d'information à grande vitesse. La fibre optique G.654.E de YOFC, qui se caractérise par un plus faible taux de perte et une plus grande surface effective, a été employée avec succès dans de nombreux projets de lignes interurbaines lancés par China Mobile, China Telecom et China Unicom, ainsi que dans des projets de réseaux nationaux. Elle a également passé avec succès le test de la 400G sur les réseaux existants et peut répondre aux exigences des réseaux dans les 10 à 20 prochaines années.

Il s'agit donc d'une solution optimale de câble/fibre optique qui répond aux besoins de bande passante des réseaux après la mise sur le marché de la 5G. Parallèlement, YOFC est également heureuse de présenter la fibre BILL®, conçue pour pallier le manque de ressources dans le déploiement de la 5G, permettre une faible atténuation dans les réseaux urbains, et s'attaquer aux pertes dans les tunnels de transmission et à la réduction de débit due à la flexion fréquente de l'extrémité de la fibre. Grâce à un taux de perte plus faible, une meilleure résistance à la flexion et une taille plus petite, la fibre peut non seulement optimiser l'utilisation de l'espace de pipeline, mais aussi assurer une transmission à grande vitesse pour les longs signaux/ondes et sa stabilité grâce à une meilleure performance de flexion.

Ciblant les principaux besoins et les problèmes des clients, YOFC a partagé ses produits et solutions de pointe dans les secteurs des communications ferroviaires, des centres de données et des communications sous-marines, y compris les câbles coaxiaux rayonnants à large bande 5G, une gamme complète de modules optiques et des câbles sous-marins, entre autres offres de pointe.

Outre le webinaire, YOFC a procédé le 24 février à la présentation à la presse de ses fibres optiques X-Band. En réunissant sa gamme complète de fibres optiques X-Band, des réseaux d'accès aux réseaux centraux, et de la terre à l'océan, YOFC a mis en exergue la valeur incontestable de la gamme - haute performance, haute qualité et large connexion. Grâce à une image de marque forte et à des produits de qualité supérieure, YOFC s'est engagée à bâtir des réseaux optiques stables, robustes et efficaces.

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (également connue sous le nom de « YOFC ») a été créée à Wuhan, dans la province de Hubei, en mai 1988. C'est une entreprise technologiquement innovante et un fournisseur mondial de premier plan, qui se spécialise dans la conception et la fabrication de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques, ainsi que dans la fourniture à ses clients de solutions et de services intégrés. YOFC produit et vend principalement différents types de préformes de fibres optiques, de fibres optiques et de câbles à fibres optiques qui sont largement utilisés dans l'industrie des télécommunications, des modules optiques sur mesure, des fibres optiques spécialisées, des câbles optiques actifs, des câbles sous-marins, des câbles coaxiaux RF et des accessoires, etc. YOFC propose également des solutions et des services tels que l'intégration de systèmes et la conception technique des communications. Elle fournit une diversité de produits et de solutions pour l'industrie mondiale des télécommunications et d'autres secteurs tels que les services publics, les transports, l'industrie pétrolière et chimique et les médicaments. YOFC a offert ses produits et services à plus de 70 pays et régions dans le monde entier.

https://en.yofc.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1444606/20210225121853.jpg

Related Links

www.yofc.com



SOURCE YOFC