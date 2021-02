Ervaar 5G met YOFC | YOFC onderstreept zijn open en slimme profiel op MWC Shanghai 2021

Tijdens het webinar was CRU-analist Michael Finch uitgenodigd om zijn inzichten in trends in de optischevezelindustrie te delen. Hij besprak de ontwikkelingen in de belangrijkste regionale markten en benadrukte de drijvende factoren voor FTTx- en 5G-gebruik. Volgens hem wordt de vraag naar stabiele breedbandnetwerken met een grote capaciteit, ondersteund door optische vezels, belangrijker dan ooit, en verhogen ook regeringen over de hele wereld hun doelstellingen voor FTTH. Het wereldwijde FTTH-verbruik daalt echter sinds de piek in 2017, waardoor 5G een belangrijke drijvende factor wordt. Met name voor de aanleg van stand-alone 5G-netwerken zijn meer vezels en de bijbehorende nieuwe infrastructuur nodig. De heer Finch verwacht dat 5G vanaf 2021 een grotere invloed zal hebben op het wereldwijde verbruik van optische kabels.

De heer Raadjkoemar Matai, YOFC Chief Scientist for Fibre, gaf een gedetailleerde inleiding over YOFC's nieuwe optische vezels voor 5G-netwerken. Hij zei dat het almaar groeiende dataverkeer in het 5G-tijdperk de datatransmissie en de bandbreedte van de draagnetwerken steeds meer onder druk zet, en dat de transmissiesnelheid van backbone-netwerken verder zal opklimmen van 100G naar 200G/400G en zelfs nog hoger. Daarom wordt met de ontwikkeling van optische vezels en kabels die 200G/400G-systemen ondersteunen, alvast de basis gelegd voor de aanleg van hogesnelheidsinformatienetwerken. De G.654.E optische vezel van YOFC, met een lager verliespercentage en een groter effectief gebied, is met succes toegepast in veel hoofdlijnprojecten van China Mobile, China Telecom en China Unicom, en ook in staatsnetwerkprojecten. Het heeft ook de 400G-test doorstaan op bestaande netwerken en kan voldoen aan de netwerkvereisten in de komende 10 tot 20 jaar.

Het wordt dus gezien als een optimale glasvezel-/kabeloplossing die is afgestemd op de eisen voor netwerkbandbreedte wanneer 5G commercieel beschikbaar is. Tegelijkertijd is YOFC ook verheugd om de BILL®-vezel te presenteren, ontworpen om het tekort aan pijplijnhulpbronnen bij de uitrol van 5G te verlichten, een lage demping in MAN mogelijk te maken en een oplossing te bieden voor het verlies van de transmissietunnel en de verlaging van de snelheid als gevolg van veelvuldig buigen van de vezelstaart. Dankzij de lagere verliesratio, de betere buigweerstand en de kleinere afmetingen kan de vezel niet alleen het gebruik van de pijplijnruimte optimaliseren, maar ook zorgen voor hogesnelheidstransmissie voor lange golven/signalen en de stabiliteit ervan door betere buigprestaties.

YOFC richt zich op de kernbehoeften en pijnpunten van klanten en deelde zijn toonaangevende producten en oplossingen in de sectoren van spoorwegcommunicatie, datacenters en onderzeese communicatie, met inbegrip van lekkende coaxkabels met 5G-breedbandstraling, een volledig gamma optische modules en onderzeese kabels, die deel uitmaken van een ruimer geavanceerd aanbod.

Naast het webinar hield YOFC op 24 februari de X-Band Optical Fibre Brand Press Launch. Door YOFC's volledige line-up van X-Band optische vezels van toegangsnetwerken tot backbone-netwerken en van land tot oceaan samen te brengen, benadrukte het bedrijf de onmiskenbare waarde van de reeks - hoge prestaties, hoge kwaliteit, en brede verbinding. Met een sterk merkimago en superieure producten zet YOFC zich in voor het bouwen van stabiele, robuuste en efficiënte optische netwerken.

Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company (ook bekend als "YOFC") werd opgericht in Wuhan, provincie Hubei in mei 1988. Het is een technologisch innoverende onderneming en een wereldwijd toonaangevende leverancier, die gespecialiseerd is in het ontwerpen en vervaardigen van preforms van optische vezels, optische vezels en optischevezelkabels, en die geïntegreerde oplossingen en diensten aanbiedt aan zijn klanten. YOFC produceert en verkoopt voornamelijk verschillende soorten preforms van optische vezels, optische vezels en optischevezelkabels die op grote schaal worden toegepast in de telecommunicatie-industrie, aangepaste optische modules, speciale optische vezels, actieve optische kabels, onderzeese kabels, RF-coaxkabels en accessoires, enz. YOFC is ook uitgerust met een aantal oplossingen en diensten zoals systeemintegratie en ontwerp van communicatietechnieken. Het aanbod omvat een verscheidenheid aan producten en oplossingen voor de telecommunicatie-industrie en andere sectoren, zoals nutsbedrijven, vervoer, olie en chemie en geneesmiddelen. YOFC heeft zijn producten en diensten aan meer dan 70 landen en regio's over de hele wereld aangeboden.

