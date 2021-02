"Festa do Turismo Cultural" do Festival da Primavera de Harbin começa on-line

No dia 4 de fevereiro, o "Pequeno Ano" no calendário lunar chinês, Harbin lançou um evento on-line com o tema "Vamos Rir Juntos". Os organizadores divulgaram vários cartazes do Festival da Primavera e emojis criativos que apresentam marcos e paisagens de inverno de Harbin, como uma forma de expressar sinceras saudações e bons votos da "cidade do gelo e da neve".

Para atender à demanda das pessoas por produtos e serviços culturais durante o Festival da Primavera, Harbin organizou mais de 200 atividades culturais on-line em quatro categorias: apresentações em nuvem, exposições em nuvem, turismo em nuvem e transmissões ao vivo. Embora estejam a quilômetros de distância, as pessoas podem assistir a peças teatrais originais, balés, noites de gala e concertos orquestrais on-line de alta qualidade, sem necessidade de sair de casa. Além disso, atividades tradicionais de comemoração, como danças folclóricas, palestras folclóricas e charadas de lanternas, também são propostas on-line.

Recursos abundantes de gelo e neve são os ativos privilegiados de Harbin. Nos anos anteriores, cidadãos e turistas comemoraram o Festival da Primavera visitando o Harbin Ice and Snow World ou patinando no rio Songhua congelado. Este ano, para compensar o pesar de que as pessoas não podem curtir o gelo e a neve no local, Harbin planeja apresentar uma atividade de turismo on-line por meio de novas plataformas de mídia, que permitirão que os usuários da rede tenham uma ideia do charme de Harbin e assistam a shows de classe mundial realizados na Harbin Polar Land e exposições de pintura a óleo de famosos artistas russos, entre muitos outros, gratuitamente. Além disso, cinco museus, incluindo o Museu da Província de Heilongjiang, oferecerão exposições panorâmicas com realidade virtual, e 11 museus apresentarão exposições on-line por meio da plataforma WeChat durante o Festival da Primavera deste ano.

Harbin já desenvolveu um novo ritual do Festival da Primavera que integrou cultura e turismo em 2019, permitindo aos moradores locais e turistas vivenciar o charme da cidade, ao mesmo tempo em que aproveitavam a atmosfera alegre do festival.

Ao cair da noite, várias lanternas vermelhas e lâmpadas coloridas iluminam o bulevar central em estilo russo, criando um ambiente festivo. Milho dourado, pimenta vermelha e papel vermelho com o personagem chinês "Fu" ("felicidade") acrescentam um sabor folclórico à Harbin Sun Island International Snow Sculpture Art Expo. A Terra dos Sonhos de Neve Yingjie, cheia de sabor rural, e o Parque de Neve Sunac, com estilo europeu, estão atraindo visitantes com seu charme intrigante.

