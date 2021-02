El Festival de la Primavera de Harbin, "Culture Tourism Feast", se inaugura en modo virtual

El 4 de febrero, el "Año Nuevo Menor" en el calendario lunar chino, Harbin lanzó un evento virtual titulado "Riámonos juntos". Los organizadores lanzaron numerosos afiches del Festival de la Primavera y emoticones creativos con lugares emblemáticos y escenas invernales de Harbin, como una manera de expresar saludos sinceros y buenos deseos desde la "ciudad del hielo y la nieve".

Para satisfacer la demanda de productos y servicios culturales durante el Festival de la Primavera, Harbin ha organizado más de 200 actividades culturales en línea en cuatro categorías: presentación en la nube, exhibición en la nube, turismo en la nube y transmisión en vivo. Aunque se encuentren a kilómetros de distancia, las personas pueden disfrutar virtualmente de teatro, ballet, galas nocturnas y conciertos orquestales originales y en alta calidad, sin tener que salir de su hogar. Además, otras actividades de celebración tradicionales, como la danza popular, las presentaciones folclóricas y las linternas con acertijos, también están disponibles en modo virtual.

Los abundantes recursos de hielo y nieve son los activos por excelencia de Harbin. En años anteriores, ciudadanos y turistas celebraron el Festival de la Primavera visitando el Mundo de hielo y nieve de Harbin o patinando en el río Songhua congelado. Este año, para compensar que el año anterior las personas no pudieron experimentar el hielo y nieve en el lugar, Harbin planea presentar una actividad de turismo virtual a través de plataformas de nuevos medios, lo que permitirá a los usuarios de la red echar un vistazo al encanto de Harbin y ver programas de clase mundial en la Tierra Polar de Harbin, así como visitar exposiciones de pinturas al óleo de renombrados artistas rusos, entre muchos otros, de forma gratuita. Además, cinco museos, incluido el Museo de la provincia de Heilongjiang, ofrecerán exposiciones panorámicas en realidad virtual, y 11 museos presentarán exposiciones en línea a través de la plataforma WeChat durante el Festival de la Primavera de este año.

En 2019 Harbin desarrolló un nuevo Festival de la Primavera integrando la cultura y el turismo, lo que permitió a locales y turistas experimentar el encanto de la ciudad mientras disfrutan de la alegre atmósfera del festival.

A medida que cae la noche, numerosas linternas rojas y lámparas coloridas iluminan el bulevar central de estilo ruso y crean un agradable ambiente festivo. Maíz dorado, chile rojo y papel rojo con el carácter chino "Fu" ("felicidad") agregan un sabor tradicional a la Exposición Internacional de Arte de Esculturas de Nieve de la Isla del Sol de Harbin. El Yingjie Snow Dreamland lleno de sabor rural, y el Sunac Snow Park de estilo europeo, atraen a los visitantes con su intrigante encanto.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1434567/image.jpg

