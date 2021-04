"Football for Friendship eWorld Championship" avança para a próxima fase na plataforma online F4F World

Este ano, devido à pandemia, os principais eventos do projeto social da Gazprom Football for Friendship (F4F), dirigido para as crianças, irão realizar-se em formato digital. O "Football for Friendship eWorld Championship" (eF4F) 2021 decorre, uma vez mais, no simulador multiplayer especificamente desenvolvido para o F4F "Football for Friendship World" (F4F World). Cada equipa é composta por seis jogadores. Um jogo demora 2 x 3 minutos.