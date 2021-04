« Football for Friendship » lance la procédure de candidature pour participer à sa neuvième saison

MOSCOU, 21 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le projet social dédié aux enfants de Gazprom Football for Friendship (F4F) invite les jeunes du monde entier à poser leur candidature pour participer au programme de cette année.

Avis aux académies nationales de football : elles ont jusqu'au 1er mai pour proposer des jeunes de 12 à 16 ans susceptibles de participer à la neuvième saison du F4F. Sur la liste des personnes recherchées : de jeunes joueurs, de jeunes entraîneurs et des reporters sportifs en herbe. Le projet se déroulera en ligne, du 13 au 29 mai. Ainsi, les jeunes peuvent nouer des amitiés à l'échelon planétaire sans même quitter leur domicile familial. La participation est gratuite. De belles récompenses attendent les gagnants.

Chacun des 211 pays participants devra proposer des joueurs (garçons ou filles) de douze ans, des entraîneurs (jusqu'à 16 ans) ou des reporters sportifs (de 12 à 14 ans). Les conditions préliminaires sont l'intérêt porté au foot et une bonne maîtrise de l'anglais. Tous les participants doivent disposer d'un PC ou d'un smartphone. Les candidatures sont à envoyer d'ici le 1er mai 2020 à l'adresse e-mail [email protected].

Les temps forts : le tirage au sort public des équipes le 14 mai, le camp international de l'amitié en ligne du 15 au 23 mai et le championnat du monde électronique 2021 Football for Friendship du 27 au 29 mai.

Les académies nationales des équipes gagnantes sont reçoivent des prix en espèces (premier prix de 25 000 euros) pour la diffusion des valeurs du F4F. Elles sont au nombre de neuf : amitié, égalité, fair-play, santé, paix, dévouement, succès, traditions et honneur.

Danilo Pejovic 13 ans, Monténégro : « J'étais parmi les joueurs en 2020 et cela m'a donné l'occasion de rencontrer une foule de gens. C'était très motivant et touchant. Le F4F a beaucoup changé mon quotidien en cette période de COVID-19. Cette année je participe en tant que reporter sportif ».

À propos de Football for Friendship

F4F existe depuis 2013. Il est organisé par Gazprom et soutenu par l'UEFF, la FIFA et l'ONU. Au cours des huit dernières compétitions, quelque 15 000 enfants et jeunes originaires de 211 pays et régions ont participé au programme. En 2020, Football pour l'amitié s'est déroulé en ligne sur une plateforme numérique développée pour l'occasion.

