《福布斯》选定领导力与创新演讲者Gaby Natale担任Powerful Women Summit开幕主旨演讲嘉宾

这位三届Emmy® Awards（艾美奖）获奖记者、全球主旨演讲者及女性科技创始人，为《福布斯》这场汇聚有影响力领导者、企业家及变革者的旗舰活动发表了开幕演讲

达拉斯2026年6月25日 /美通社/ -- Gaby Natale作为三届Emmy® Awards（艾美奖）获奖记者、畅销书作家、全球主旨演讲者及女性科技创始人，在《福布斯》权威女性峰会 (Powerful Women Summit) 上发表了开幕主旨演讲。该峰会是《福布斯》旗下最重要的领导力活动之一，汇聚了来自各行业的高管、企业家、创新者及有影响力的声音。

此次活动以全球知名的《福布斯》品牌呈现，汇聚了来自商业、媒体、科技、医疗、金融及创业领域的领导者，共同探讨领导力、创新、影响力及未来机遇。

Natale以其标志性主题演讲框架PIONEER为峰会揭幕，分享了关于领导者如何在加速变革时代识别新兴机遇、驾驭不确定性并创造价值的深刻洞见。

作为全球炙手可热的主旨演讲嘉宾与主持人，Natale曾面向从《财富》500强企业到联合国等不同机构发表演讲，并在科技、金融、医疗及消费品等多个行业为众多知名品牌与机构主持或担任论坛主持。

她的主题演讲引导与会者重新思考，在信息日益充裕而远见愈发稀缺的时代，应如何理解与实践创新与领导力。

Natale表示：“在我的职业生涯中，我始终对那些能够洞察他人所忽视之处的人深感着迷。 先行者明白，未来属于那些在确定性尚未到来之前，就已具备勇气与远见并付诸行动的人。 很荣幸能将这一话题带到《福布斯》权威女性峰会的观众面前。”

此次活动是Natale与《福布斯》长期合作关系的又一里程碑。 多年来，她因作为记者、企业家、演讲者的工作多次被《福布斯》报道，最近则因其创立了一个运营于AI、长寿与现代健康交汇领域的平台而受到关注。

Natale表示：“在我的职业生涯中，曾多次被《福布斯》报道，因此今年受邀为权威女性峰会做开幕演讲显得格外有意义。 《福布斯》长期以来一直推崇那些挑战传统思维、创造新可能并以远见引领前行的人。 我很感激有机会参与这场汇聚众多杰出领导者与创新者的对话。”

除演讲工作外，Natale还是Menopausia.com的创始人，这是一个双语平台，利用技术、教育和社区力量，帮助重新定义中年健康的未来。 她也是Susan G. Komen官方大使，以及 HarperCollins Leadership旗下畅销书《The Virtuous Circle》的作者。

作为首位连续三次获得Daytime Emmy® Awards（日间艾美奖）的拉丁裔人士，Natale在媒体、创业和领导力领域开辟新道路，并以此构建了职业生涯。 她的工作曾被《福布斯》、SUCCESS、CNN、NBC和Univision等众多媒体报道。

《福布斯》权威女性峰会在秘鲁利马举行，汇聚了来自美洲各地的领袖，进行为期一天的对话，聚焦领导力、创新与影响力。

演讲邀约、媒体垂询或合作机会，请访问www.gabynatale.com。

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关于Gaby Natale

Gaby Natale帮助领导者和组织看到他人所忽视的事物——并在世界其他人反应过来之前采取行动。

作为三届Daytime Emmy® Awards（日间艾美奖）获奖记者、畅销书作者及全球争相邀约的主旨演讲嘉宾，Gaby以将远见转化为果断领导力而闻名。 她的工作聚焦于帮助个人和组织发现隐藏的机遇，打破惯性思维，并在一切尚未明朗之前开辟未来之路。

Gaby的职业生涯始终处于领先地位。 她是首位连续三次获得Daytime Emmy® Awards（日间艾美奖）的拉丁裔人士，也是首位由HarperCollins Leadership出版著作的西班牙裔女性。 她将同样的清晰洞察与远见带到演讲台上，为《财富》50强企业及全球机构主持高规格活动，深受信赖。

作为一位充满活力的双语演讲者和资深主持人，Gaby曾与Microsoft、Procter & Gamble、Johnson & Johnson、Google、Walmart、PepsiCo和Estée Lauder等品牌合作。 她以出色的全场掌控力、推动对话层次提升的能力，以及提供领导者可即时应用的洞见而著称。

Gaby还是Menopausia.com的创始人，这是首个专注于中年重塑的双语女性科技平台。 作为一名乳腺癌幸存者和Susan G. Komen大使，她为每一位听众带来深度、可信度和不容忽视的气场。

Gaby是AGANARmedia的创始人，这是一家服务《财富》500强客户的营销公司。她同时也是Menopausia.com的创立者，这是首个专注于围绝经期和更年期的双语平台。 她的工作融合了媒体、健康倡导与个人叙事，赋能中年及更年长女性的生活。

AGANAR Media