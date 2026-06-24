Forbes elige a Gaby Natale, conferencista especializada en liderazgo e innovación, para pronunciar el discurso de apertura en el Foro Mujeres Poderosas

La periodista ganadora de tres premios Emmy®, conferencista internacional y fundadora de una empresa de femtech inauguró el evento insignia de Forbes, que reunió a líderes influyentes, emprendedores y agentes del cambio

DALLAS, 24 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Gaby Natale, periodista ganadora de tres premios Emmy®, autora de best-sellers, conferencista internacional y fundadora de una empresa de femtech, pronunció el discurso de apertura en el Foro Forbes Mujeres Poderosas (Forbes Powerful Women Summit), uno de los eventos de liderazgo más importantes de la marca, que reúne a ejecutivas, emprendedoras, innovadoras y voces influyentes de todos los sectores.

Organizado bajo la marca Forbes, reconocida a nivel mundial, el evento reunió a líderes de los sectores empresarial, de los medios de comunicación, de la tecnología, de la salud, de las finanzas y del emprendimiento para debatir sobre el liderazgo, la innovación, la influencia y el futuro de las oportunidades.

Natale inauguró el foro con ideas extraídas de su emblemático marco conceptual para conferencias magistrales, PIONEER, en el que exploró cómo los líderes pueden identificar oportunidades emergentes, lidiar con la incertidumbre y generar valor en tiempos de cambio acelerado.

Natale, una conferencista y presentadora muy solicitada a nivel mundial, se ha dirigido a audiencias que van desde empresas de la lista Fortune 500 hasta las Naciones Unidas, y ha presentado o moderado eventos para importantes marcas e instituciones de diversos sectores, entre ellos el tecnológico, el financiero, el de la salud y el de productos de consumo.

En su discurso de apertura, los invitó a replantearse su enfoque respecto a la innovación y el liderazgo en una época en la que la información es cada vez más abundante, pero la visión sigue siendo escasa.

"A lo largo de mi carrera, me han fascinado las personas que ven lo que otros no ven", dijo Natale. "Los pioneros saben que el futuro pertenece a quienes tienen el valor y la visión para actuar antes de que haya certeza. Fue un honor compartir esa conversación con el público de Forbes Powerful Women".

Este evento marca otro hito en la larga relación de Natale con Forbes. A lo largo de los años, la revista Forbes le ha dedicado artículos por su labor como periodista, emprendedora, conferencista y, más recientemente, como fundadora de una plataforma que opera en la intersección entre la IA, la longevidad y el bienestar moderno.

"Habiendo aparecido en Forbes en múltiples ocasiones a lo largo de mi carrera, fue especialmente significativo que me invitaran a inaugurar el Foro Mujeres Poderosas de este año", dijo Natale. "Desde hace mucho tiempo, Forbes ha rendido homenaje a aquellas personas que desafían el pensamiento convencional, crean nuevas posibilidades y lideran con visión. Estoy agradecido por la oportunidad de contribuir a un diálogo que reúne a tantos líderes e innovadores destacados".

Además de su labor como conferencista, Natale es la fundadora de Menopausia.com, una plataforma bilingüe que aprovecha la tecnología, la educación y la comunidad para ayudar a redefinir el futuro del bienestar en la mediana edad. Además, es embajadora oficial de Susan G. Komen y autora del éxito de ventas The Virtuous Circle, publicado por HarperCollins Leadership.

Como la primera mujer latina en ganar tres premios Daytime Emmy® consecutivos, Natale ha forjado una carrera dedicada a abrir nuevos caminos en los medios de comunicación, el emprendimiento y el liderazgo. Su trabajo ha sido destacado por Forbes, SUCCESS, CNN, NBC y Univision, entre muchos otros.

El Foro Forbes Mujeres Poderosas se llevó a cabo en Lima, Perú, y reunió a líderes de todas las Américas para una jornada de conversaciones centradas en el liderazgo, la innovación y el impacto.

Para invitaciones a dar charlas, consultas de los medios de comunicación u oportunidades de colaboración, visita www.gabynatale.com.

ACERCA DE GABY NATALE

Gaby Natale ayuda a los líderes y a las organizaciones a ver lo que otros pasan por alto, y a actuar al respecto antes de que el resto del mundo se ponga al día.

Gaby, periodista ganadora de tres premios Daytime Emmy®, autora de éxitos de ventas y conferencista muy solicitada a nivel mundial, es conocida por convertir su visión en un liderazgo decisivo. Su trabajo se centra en ayudar a las personas y a las organizaciones a detectar oportunidades ocultas, salir de los esquemas de pensamiento habituales y ser pioneros en lo que está por venir, antes de que se vuelva obvio.

Gaby ha forjado su carrera manteniéndose siempre a la vanguardia. Es la primera latina en ganar tres premios Daytime Emmy® consecutivos y la primera mujer hispana en publicar un libro con HarperCollins Leadership. Aporta esa misma claridad y visión de futuro al escenario, donde se le confía la tarea de dar conferencias magistrales, presentar y moderar eventos de gran importancia para empresas de la lista Fortune 50 e instituciones globales.

Gaby, una dinámica oradora bilingüe y maestra en la conducción de eventos, ha trabajado con marcas como Microsoft, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Google, Walmart, PepsiCo y Estée Lauder. Se la conoce por su capacidad para cautivar a la audiencia, elevar el nivel de la conversación y ofrecer ideas que los líderes pueden aplicar de inmediato.

Gaby también es la fundadora de Menopausia.com, la primera plataforma bilingüe de femtech enfocada en la reinvención en la mediana edad. Como sobreviviente de cáncer de mama y embajadora de Susan G. Komen, aporta profundidad, credibilidad y una presencia inconfundible ante cualquier público.

Gaby es la fundadora de AGANARmedia, una empresa de mercadotecnia que atiende a clientes de la lista Fortune 500, y la creadora de Menopausia.com, el primer sitio web bilingüe dedicado a la perimenopausia y la menopausia. Su trabajo combina los medios de comunicación, la defensa de la salud y las historias personales para empoderar a las mujeres en la mediana edad y más allá.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3000076/AGANAR_Media.jpg

FUENTE AGANAR Media