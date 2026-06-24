Forbes 選定領導力及創新演講者 Gaby Natale 於 Powerful Women Summit 發表開幕主題演講

三度榮獲 Emmy® Award 的記者、全球主題演講者兼女性健康科技創辦人，為 Forbes 旗艦盛會揭開序幕，匯聚具影響力的領袖、企業家及變革推動者

達拉斯2026年6月25日 /美通社/ -- Gaby Natale 是三度榮獲 Emmy® Award（艾美獎）的記者、暢銷作家、全球主題演講者兼 女性健康科技創辦人，她於 Forbes Powerful Women Summit（福布斯傑出女性峰會）發表開幕主題演講。該峰會是 Forbes 旗下首屈一指的領導力盛事，匯聚來自各行各業的行政人員、企業家、創新者及具影響力的意見領袖。

該活動由全球公認的 Forbes 品牌呈獻，匯聚來自商界、媒體、科技、醫療保健、金融及創業領域的領袖，共同探討領導力、創新、影響力及機遇的未來。

Natale 於峰會開幕時，分享其標誌性主題演講框架 PIONEER（開創者思維）的見解，探討領袖如何識別新興機遇、應對不確定性，並在急速變革的時代創造價值。

作為備受全球青睞的主題演講者兼司儀，Natale 曾向不同觀眾發表演說，對象涵蓋 Fortune 500（《財富》500 強）企業以至聯合國，亦曾為科技、金融、醫療保健及消費品等多個行業的主要品牌及機構主持或擔任活動主持人。

她的主題演講啟發與會者重新思考，在一個資訊日益豐富、但願景依然稀缺的時代，應如何看待創新及領導力。

Natale 表示：「在我的職業生涯中，我一直對那些能夠洞察別人忽略之處的人深感著迷。 開拓者明白，在一切明朗之前，就已鼓起勇氣、懷抱遠見付諸行動的人，才能掌握未來。」 對於能將這場對話帶到 Forbes Powerful Women 的觀眾面前，我深感榮幸。」

是次活動標誌着 Natale 與 Forbes 長久關係中的另一個里程碑。 多年來，Natale 憑藉其作為記者、企業家及演講者的工作獲 Forbes 報道，而最近則因創辦一個結合人工智能、長壽與現代健康生活的平台而受到關注。

Natale 表示：「在我的職業生涯中，我曾多次獲 Forbes 報道，因此能獲邀為今年的 Powerful Women Summit 揭開序幕，對我而言別具意義。 Forbes 長久以來一直表揚那些敢於挑戰傳統思維、開創新可能，並以遠見領導的人。 我很感謝有機會能夠參與對話，與眾多成就卓越的領袖及創新者交流。」

除了演講工作外，Natale 亦是 Menopausia.com 的創辦人。該雙語平台運用科技、教育及社群力量，協助重新定義中年健康生活的未來。 她亦是 Susan G. Komen（蘇珊科曼乳腺癌基金會）官方大使，以及 HarperCollins Leadership（哈珀柯林斯領導力出版社）出版的暢銷著作 The Virtuous Circle（《良性循環》）作者。

作為首位連續三次榮獲 Daytime Emmy® Awards（日間艾美獎）的拉丁裔女性，Natale 的職業生涯一直圍繞在媒體、創業及領導力範疇開拓新道路。 她的工作曾獲 Forbes、SUCCESS、CNN、NBC 及 Univision 等眾多媒體報道。

Forbes Powerful Women Summit 於秘魯利馬舉行，匯聚來自美洲各地的領袖，展開一整天聚焦領導力、創新及影響力的對話。

如欲洽談演講邀約、媒體查詢或合作機會，請瀏覽 www.gabynatale.com。

關於 GABY NATALE

Gaby Natale 幫助領袖及機構看見別人忽略之處，並在世界其他人追上之前採取行動。

Gaby 是三度榮獲 Daytime Emmy® Award的記者、暢銷作家，以及備受全球青睞的主題演講者，以將願景轉化為果敢領導力而聞名。 她的工作重點，是協助個人及機構發掘隱藏機遇、突破慣性思維，並在趨勢變得顯而易見之前，率先開拓未來方向。

始終走在時代前沿，是 Gaby 構築其職業生涯的基石。 她是首位連續三次榮獲 Daytime Emmy® Awards 的拉丁裔女性，亦是首位由 HarperCollins Leadership 出版著作的西班牙裔女性。 她將同樣的清晰洞察與遠見帶到舞台上，深受 Fortune 50 強企業及全球機構信賴，獲邀在高規格活動中發表主題演講、擔任司儀及主持討論。

Gaby 是充滿感染力的雙語演講者兼出色司儀，曾與 Microsoft、Procter & Gamble、Johnson & Johnson、Google、Walmart、PepsiCo 及 Estée Lauder 等品牌合作。 她善於掌控全場氣氛、提升對話層次，以及提供領袖可即時應用的見解，因而聲名遠播。

Gaby 亦是 Menopausia.com 的創辦人，這是首個專注於中年重塑的雙語女性健康科技平台。 作為乳癌康復者及 Susan G. Komen 大使，她帶來深刻啟發，而且言履昭信，令每位受眾為之動容。

Gaby 是服務 Fortune 500 強客戶的營銷公司 AGANARmedia 的創辦人，亦是首個專注於更年期前期及更年期的雙語資訊平台的 Menopausia.com 的創建者。 她的工作融合媒體、健康倡議及個人故事敘述，向中年及更年長的女性賦予力量。

AGANAR Media