¡GOLAZO! Discovery en Español ofrece a su audiencia una mirada única al mundo de Major League Soccer con su nueva serie "ACCESO EXCLUSIVO"

A lo largo de la temporada de seis episodios, ACCESO EXCLUSIVO destacará a los jugadores que exponen no sólo sus habilidades atléticas, sino también sus ganas de triunfar en Estados Unidos. La nueva serie muestra a estos futbolistas y a sus familias que cuentan cómo se adaptan a la vida en un nuevo país, y comparten sus historias y sus luchas, tanto dentro como fuera de la cancha. Tal es el caso de Mauro Manotas, un delantero colombiano de 23 años, cuya habilidad goleadora ha generado el interés de una variedad de clubes alrededor del mundo, y el delantero Rolando Peña, un futuro padre oriundo de Venezuela, cuyo primogénito será ciudadano estadounidense.

Otros personajes destacados a lo largo de la serie son el director técnico Wílmer Cabrera, exdefensor y dos veces mundialista con la Selección Colombia, cuya capacidad para manejar un vestuario diverso y producir grandes resultados le ha ganado el respeto de sus jugadores. Memo Rodríguez, un nativo de Houston de 23 años, se ha abierto camino desde sus días en la academia de desarrollo hasta llegar a un equipo de primera división, y ahora lucha por ganarse la confianza de su entrenador y probar que él es algo más que un jugador de tiempo parcial. Mientras tanto, el mediocampista argentino Tomás Martínez, fichado por Cabrera para ser el "número 10", se adapta a la vida en un nuevo país junto a su entrenador que lo empuja a esforzarse por alcanzar un nivel más alto en el campo de juego.

Encabezando el plantel del Dynamo, se encuentra una leyenda y referente del fútbol de Estados Unidos, DaMarcus Beasley, quien también jugó en el fútbol de Inglaterra, Alemania, Países Bajos y México. Beasley, el único estadounidense que ha jugado en cuatro Copas del Mundo, además del inglés, domina muy bien el español y se ha ganado el respeto de todos en el club. ¿Podrá darle otro trofeo a su equipo antes de que su carrera de 20 años como futbolista llegue a su fin?

ACCESO EXCLUSIVO también presenta a un periodista local que cubre al Dynamo y conoce al equipo en profundidad, a los médicos detrás que siempre ayudan a garantizar que los jugadores estén en forma física, mental y emocional, y al Batallón, el grupo de fanáticos latinos que anima al equipo incansable y apasionadamente donde quiera que juegue.

Adicionalmente, la nueva producción de Discovery en Español contará con contenido exclusivo en las redes sociales del canal, así como en la aplicación Discovery en Español GO: Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3, Roku: https://bit.ly/2Js7LxZ y Fire TV: https://amzn.to/2JoGT1P. Para obtener más información, sigue la serie en Facebook en facebook.com/discoveryenespanol y en Instagram @discoveryenespanol.

ACCESO EXCLUSIVO es una producción de Discovery en Español dirigida por Michela Giorelli, Rafael Rodríguez y Jimmy Herrera. Fue producida por Nippur Media bajo la producción ejecutiva de Gerardo Brandy y Martín Solmesky.

Acerca de Discovery en Español

Discovery en Español conecta a la audiencia hispana de Estados Unidos con las maravillas y posibilidades del mundo. A través de una programación única y de alta calidad, el canal ofrece fascinantes historias en los géneros de aventura, ingenio humano, historia natural, investigación y temas de actualidad. Creado por Discovery Inc, Discovery en Español está disponible en los paquetes hispanos de televisión paga en todo el país. El canal también llega a la audiencia a través del app "Discovery en Español GO", su producto de TV Everywhere (Android: http://bit.ly/2w6Spod iOS: http://apple.co/2fiMNE3, Roku: https://bit.ly/2Js7LxZ y Fire TV: https://amzn.to/2JoGT1P). Para más información, síguenos en Facebook @discoveryenespanol e Instagram: @discoveryenespanol.

Acerca de Houston Dynamo

El Houston Dynamo es un equipo de la Major League Soccer que ha ganado la MLS Cup en dos ocasiones, el torneo de Lamar Hunt U.S. Open Cup en el 2018 y el campeonato de conferencia en cuatro ocasiones en tan solo 13 temporadas, el éxito los ha llevado a representar a los Estados Unidos en seis competiciones internacionales. El equipo entrena en el Campo de Campeones localizado en Houston Sports Park (HSP), una instalación de lujo en el sur este de Texas. El estadio del Dynamo es el BBVA Compass en el centro de la ciudad de Houston. Para más información, entra a www.HoustonDynamo.com o llamar al (713) 276-7500.

Acerca de Major League Soccer

Con sede en la Ciudad de Nueva York, Major League Soccer cuenta con 24 clubes a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Nashville SC e Inter Miami CF arrancan en 2020, y el club 27 de la liga, Austin FC, debuta en 2021. Para obtener más información sobre MLS, visite www.FutbolMLS.com y www.MLSsoccer.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/894795/ACCESO_EXCLUSIVO.jpg

FUENTE Discovery en Español

SOURCE Discovery en Español