Компания Guide Sensmart продемонстрировала ряд важных новинок на British Shooting Show
29 Feb, 2024, 00:49 ET
УХАНЬ, Китай, 29 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Выставка оружия и аксессуаров British Shooting Show является одним из важнейших событий для любителей спортивной стрельбы, производителей и розничных продавцов. Уже 17-й год размер и влияние этой выставки продолжают увеличиваться, и она привлекает посетителей из всех частей Великобритании и со всего мира, желающих обсудить новейшее передовое оборудование, тенденции в области охоты и мероприятия на природе.
Компания Guide sensmart представила широкий спектр тепловизионных изделий, включая мультиоптические приборы, использующие различные диапазоны излучения, многофункциональные тепловизионные устройства, цифровые приборы ночного видения с высоким разрешением, тепловизионные прицелы и другие классические устройства. Эти устройства удовлетворяют разнообразные потребности любителей стрельбы, позволяя использовать новейшие технологии и обеспечивая удобство инновационных изделий.
На выставке зрители проявили большой интерес к новому тепловизионному прицелу TU Gen2 LRF, который можно было лично опробовать. Это изделие сочетает лазерный дальномер с компактной конструкцией, позволяющей точно обнаруживать цели на расстоянии до 1500 метров. Эта функция позволяет пользователям надежно оценивать расстояние на открытом воздухе и повышает точность стрельбы. Кроме того, время работы от аккумулятора увеличено на 20 %, что значительно повышает эффективность и полезность устройства в целом.
Guide sensmart принимает участие в конференции Enforce Tac в Германии с 26 по 28 февраля 2024 года, и там представит ряд своих традиционных и новейших изделий. Посетителям предлагается обратить внимание на стенд 7-410 в зале 7 Выставочного центра Нюрнберга в Германии, чтобы познакомиться с новейшими приборами ночного видения для использования вне помещений и испытать их лично.
О компании Guide sensmart
Компания Guide sensmart производит оборудование для инфракрасных тепловизионных систем и располагает маркетинговой сетью, охватывающей 70 стран и регионов мира. Дополнительную информацию см. на веб-сайте https://www.guideir.com/
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2349646/Guide_sensmart_booth_British_Shooting_Show.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2349647/Invitation_Enforce_Tac.jpg
Share this article