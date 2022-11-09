Компания GWM установила рекорд продаж за рубежом в октябре

БАОДИН (Китай), 9 ноября 2022 г. /PRNewswire/ -- 4 ноября компания GWM опубликовала последние данные о продажах. Компания продала в октябре 100 208 единиц продукции на мировом рынке. Объем продаж автомобилей на зарубежных рынках достиг рекордного уровня в 21 052 единицы, увеличившись на 49,58%. В период с января по октябрь 2022 года компания GWM продала 132 796 автомобилей за рубежом, увеличив продажи на 18,55% в годовом исчислении и достигнув превосходных результатов на многих рынках.

GWM Achieves Highest-ever Monthly Overseas Sales Record by This Oct

Согласно данным, опубликованным Национальной ассоциацией производителей автомобилей ЮАР (NAAMSA), в октябре этого года компания GWM заняла шестое место среди самых продаваемых местных автомобильных брендов, обойдя Ford и Kia. В период с января по октябрь этого года в ЮАР было продано около 8000 автомобилей модели HAVAL JOLION, которая недавно получила звание «Лучший новый импортированный автомобиль года» по версии NAAMSA. Превосходных результатов на рынке ЮАР также достиг бренд GWM PICKUP. GWM ROER в октябре вошел в десятку лидеров в сегментах местного рынка.

В Австралии, согласно отчету федеральной палаты автомобильной промышленности VFACTS о продажах новых автомобилей, объем продаж GWM в октябре увеличился на 45,5%, при этом компания превзошла Tesla и Subaru и вошла в десятку лидеров. В период с января по октябрь совокупный объем продаж GWM превысил 18 000 единиц, увеличившись на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Таиланде, где транспортные средства, работающие на новых источниках энергии (NEV), начали пользоваться большим спросом, модель GWM ORA GOOD CAT сохранила лидирующие позиции в сегменте электромобилей. Модель GWM ORA GOOD CAT была выпущена в Таиланде в июне 2022 года, и все 500 предварительных заказов на машины были размещены в течение 58 минут. К концу октября этого года совокупный объем заказов на GOOD CAT и GOOD CAT GT превысил 5500 единиц, установив новый максимальный объем продаж электромобилей в Таиланде.

Для удовлетворения потребностей различных клиентов по всему миру в экологически безопасных и низкоуглеродных автомобилях компания GWM успешно запустила на рынке ряд моделей, работающих на новых источниках энергии, включая HAVAL H6 PHEV, H6 HEV и JOLION HEV. Все три модели оснащены технологией L.E.M.O.N. DHT и могут рационально менять режим вождения при различных сценариях для достижения более низкого расхода топлива.

Компания GWM постоянно расширяет масштаб своей деятельности на европейском рынке автомобилей на новых источниках энергии, на котором высока доля премиальных моделей. В октябре 2022 года на Парижском автосалоне GWM представила различные интеллектуальные модели, включая WEY Coffee 01, WEY Coffee 02, а также электромобили ORA GOOD CAT (FUNKY CAT на европейском рынке) и Lightning Cat (для китайского рынка). Благодаря превосходному дизайну и передовым технологиям эти модели привлекли к себе широкое внимание клиентов.

К настоящему моменту GWM диверсифицировала свою продукцию на мировом рынке. Компания планирует и далее увеличивать инвестиции в интеллектуальные модели и модели на новых источниках энергии, чтобы лучше удовлетворять разнообразные потребности клиентов по всему миру.

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