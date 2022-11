BAODING, China, 8 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GWM divulgou os dados de vendas mais recentes em 4 de novembro. A empresa vendeu 100.208 unidades no mercado mundial em outubro. Suas vendas de veículos atingiram um recorde de 21.052 unidades no mercado externo, um aumento de 49,58%. De janeiro a outubro de 2022, a GWM vendeu 132.796 veículos no exterior com um aumento de 18,55% em relação ao ano anterior e alcançou excelentes resultados de vendas em muitos mercados.

GWM atinge recorde mensal de vendas no exterior em outubro (PRNewsfoto/GWM)

De acordo com os dados divulgados pela Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis da África do Sul (NAAMSA, sigla em inglês), a GWM subiu para o sexto lugar entre as marcas automotivas mais vendidas localmente em outubro deste ano, superando a Ford e a Kia. O HAVAL JOLION vendeu quase oito mil unidades na África do Sul de janeiro a outubro deste ano e recentemente foi classificada como o "Carro novato mais importado do ano" pela NAAMSA. A caminhonete da GWM também alcançou um número excelente de vendas na África do Sul. A GWM POER ficou entre os dez primeiros nos segmentos do mercado local em outubro.

Na Austrália, de acordo com o relatório de vendas de veículos novos da Câmara Federal de Setores Automotivos VFACTS, o volume de vendas da GWM aumentou 45,5% em outubro, superando a Tesla e a Subaru e ficando entre os dez primeiros. De janeiro a outubro, as vendas acumuladas da GWM ultrapassaram 18 mil unidades, com um aumento de 26,5% em relação ao ano anterior.

Na Tailândia, onde os veículos movidos a novas energias (NEVs) estão a todo vapor, o ORA GOOD CAT da GWM manteve a posição de liderança no segmento local do mercado de veículos elétricos. Em junho de 2022, o ORA GOOD CAT GT foi lançado na Tailândia, e todas as 500 encomendas foram reservadas em 58 minutos. Até o final de outubro deste ano, os pedidos acumulados do GOOD CAT e do GOOD CAT GT ultrapassaram 5.500 unidades, estabelecendo um novo pico de vendas para modelos de veículos elétricos na Tailândia.

Para atender às necessidades de viagens ecológicas e de baixo carbono de vários clientes globais, a GWM lançou sucessivamente uma série de modelos de novas energias, como o HAVAL H6 PHEV, o H6 HEV e o JOLION HEV. Os três modelos vêm com o sistema híbrido L.E.M.O.N. DHT e podem alternar entre modos de condução de forma inteligente em diferentes cenários, a fim de obter menor consumo de combustível.

A GWM está constantemente expandindo sua escala na Europa, que é um mercado de veículos de nova energia (NEV, sigla em inglês) de ponta. Em outubro de 2022, a GWM exibiu vários NEVs inteligentes, incluindo o WEY Coffee 01, o WEY Coffee 02, os modelos elétricos ORA GOOD CAT (chamado FUNKY CAT no mercado europeu) e o Lightning Cat (para o mercado chinês) no Paris Motor Show de 2022. Com excelente design e tecnologia de ponta, esses modelos atraíram a atenção de muitos clientes.

Atualmente, a GWM diversificou os produtos no mercado global. A empresa pretende continuar a aumentar o investimento em produtos inteligentes e NEV para atender melhor às necessidades diferenciadas dos clientes globais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1941620/1.jpg

FONTE GWM

